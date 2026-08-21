Hanya Catat Enam Penampilan, Paul Pogba Resmi Tinggalkan AS Monaco Lebih Awal

Paul Pogba tinggalkan AS Monaco setelah hanya tampil enam kali. (@paulpogba/Instagram).
JawaPos.com - Paul Pogba resmi berpisah dengan AS Monaco usai kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak setahun lebih awal.
Keputusan itu diumumkan pada 19 Agustus menjelang pertandingan pertama AS Monaco bersama pelatih baru Filipe Luis.
Lewat pernyataan resminya, AS Monaco mengungkapkan bahwa kerja sama itu diakhiri karena target yang disepakati bersama hanya tercapai sebagian.
Pengakhiran kontrak lebih awal itu membuat Pogba berstatus bebas transfer. Pogba sendiri bergabung dengan AS Monaco pada musim panas 2025 setelah kembali dari masa hukuman akibat kasus doping. Mantan gelandang tim nasional Prancis itu sebelumnya dijatuhi larangan bermain selama empat tahun pada 2024 setelah dinyatakan positif mengonsumsi DHEA, zat yang dapat meningkatkan kadar testosteron.
Hukuman itu kemudian dipangkas menjadi 18 bulan setelah Pogba mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Pogba akhirnya dapat kembali ke sepak bola profesional dan memilih AS Monaco sebagai klub pertamanya setelah menjalani masa hukuman.
Namun, perjalanan Pogba bersama AS Monaco tidak berjalan sesuai harapan. Setelah absen bertanding sejak 2023 akibat sanksi saat masih di Juventus, gelandang asal Prancis itu kesulitan mengembalikan performa terbaiknya dan hanya mencatatkan enam penampilan sepanjang musim 2025/2026.
Meski masa baktinya berlangsung singkat, Pogba mengaku tetap bersyukur mendapat kesempatan membela klub asal Kerajaan Monako itu. “Saya ingin berterima kasih kepada presiden dan manajemen, rekan-rekan setim, seluruh anggota staf, serta setiap suporter yang percaya kepada saya,” tulis Pogba dikutip dari Instagram pribadinya.
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“Mewakili klub dan kerajaan ini merupakan pengalaman yang luar biasa. AS Monaco adalah klub yang luar biasa. Meskipun saya tidak bermain sebanyak yang saya harapkan, saya akan selalu bersyukur atas kesempatan mengenakan warna klub ini,” lanjut Pogba.
CEO AS Monaco Thiago Scuro juga menyampaikan apresiasi kepada Pogba. Menurutnya, sejak awal kedatangan sang pemain, AS Monaco menyadari bahwa perekrutan itu merupakan sebuah tantangan besar. “Atas nama klub, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Paul. Kami sangat senang telah menjalani perjalanan ini bersama. Ketika dia bergabung, kami menjelaskan bahwa ini merupakan tantangan besar, berani, dan ambisius,” kata Scuro dikutip dari ESPN.
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