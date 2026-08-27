Prediksi Lengkap Chelsea vs Luton Town: Welbeck Main, Henderson Absen

Prediksi susunan pemain Chelsea vs Luton Town di Carabao Cup. Danny Welbeck dipastikan bermain, sementara Jordan Henderson masih absen. (Dok. IG @chelseafc)
JawaPos.com – Chelsea akan menghadapi Luton Town pada putaran kedua Carabao Cup di Stamford Bridge, Jumat (28/8) pukul 01.30 WIB. Danny Welbeck dipastikan berpeluang tampil, sedangkan Jordan Henderson masih harus absen karena cedera.
Xabi Alonso juga membuka peluang bagi Emmanuel Emegha, pemain anyar Chelsea, untuk dimainkan dalam pertandingan tersebut.
”Danny dan Emma, ya [mereka akan berpeluang menghadapi Luton],” kata Xabi Alonso saat jumpa pers yang dikutip dari laman resmi Chelsea, Kamis (27/8).
Namun, Alonso memastikan Henderson belum bisa kembali memperkuat Chelsea. Gelandang tersebut masih mengalami cedera pergelangan tangan dan membutuhkan waktu untuk pulih.
”Jordan akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Mari kita lihat. Saya bukan dokter dan saya tidak memiliki datanya. Kita perlu menunggu sampai kita tahu lebih banyak,” jelas Alonso.
Alonso menegaskan Carabao Cup tetap menjadi kompetisi penting bagi Chelsea. Karena itu, The Blues akan menurunkan tim kompetitif saat menghadapi Luton Town.
”Musim ini, dengan mengetahui bahwa kita punya waktu untuk semua kompetisi, setiap piala itu penting, setiap pertandingan itu penting. Kami ingin menurunkan tim yang kompetitif dan terbaik untuk menghadapi Luton, dengan segala rasa hormat yang pantas diterima. Dan Luton akan menjadi lawan pertama kami di Carabao Cup,” ujar mantan pelatih Real Madrid tersebut.
Saat ini, Alonso juga fokus memastikan para pemain mampu beradaptasi dengan taktik yang diterapkannya. Kualitas dan keseimbangan skuad menjadi perhatian utama pelatih 44 tahun tersebut.
”Yang terpenting adalah kualitas pemain, kemampuan mereka beradaptasi, dan keseimbangan pemain di sekitar mereka yang masuk akal dan membuat tim menjadi lebih baik. Itulah selalu fokus utama saya, bahwa tim akan lebih baik dengan kualitas yang dimiliki dan dengan mengetahui kualitas terbaik dari setiap pemain,” pungkas Alonso.
Chelsea diprediksi memainkan sejumlah pemain baru, termasuk Danny Welbeck dan Valentin Barco. Sementara di kubu Luton Town, pemain pinjaman Manchester City Emilio Lawrence diprediksi menjadi salah satu ancaman di lini depan.
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Jawa Pos
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