Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Athletic Club: Rodri Berpeluang Debut di Camp Nou

JawaPos.com - Barcelona akan menjalani pertandingan kandang pertama mereka pada musim 2026–27 saat menjamu Athletic Club di Camp Nou, Kamis malam. Setelah membuka musim dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Elche, Hansi Flick memiliki alasan untuk tetap percaya pada komposisi timnya.

Namun, kemenangan besar tersebut juga membuka ruang bagi beberapa perubahan. Rodri berpeluang mendapatkan debutnya setelah mulai berlatih bersama tim, sementara Anthony Gordon bisa mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama setelah memberikan dua assist dalam debut resminya.

Melansir Sports Illustrated, berikut ini prediksi susunan pemain Barcelona

GK: Joan García

Joan García diperkirakan kembali dipercaya di bawah mistar. Penjaga gawang yang meraih Trofi Zamora musim lalu itu mengawali kampanye baru dengan clean sheet dan akan berusaha mengulanginya di hadapan publik Camp Nou.

RB: Eric García

Eric García masih menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan. Performa konsistennya musim lalu membuatnya berada di depan Jules Koundé untuk posisi tersebut.

CB: Pau Cubarsí

Setelah tampil mengesankan bersama Spanyol di Piala Dunia, Cubarsí diprediksi kembali ke starting XI Barcelona. Bek muda itu menjadi salah satu fondasi utama lini belakang Flick.

CB: Gerard Martín

Gerard Martín kemungkinan kembali dipercaya mendampingi Cubarsí. Keputusan Barça tidak mendatangkan bek tengah baru pada musim panas menunjukkan besarnya kepercayaan Flick kepadanya.