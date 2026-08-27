Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 28 Agustus 2026 | 00.05 WIB

Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Athletic Club: Rodri Berpeluang Debut di Camp Nou

Pemain Barcelona. (ig @fcbarcelona) - Image

Pemain Barcelona. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona akan menjalani pertandingan kandang pertama mereka pada musim 2026–27 saat menjamu Athletic Club di Camp Nou, Kamis malam. Setelah membuka musim dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Elche, Hansi Flick memiliki alasan untuk tetap percaya pada komposisi timnya.

Namun, kemenangan besar tersebut juga membuka ruang bagi beberapa perubahan. Rodri berpeluang mendapatkan debutnya setelah mulai berlatih bersama tim, sementara Anthony Gordon bisa mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama setelah memberikan dua assist dalam debut resminya.

Melansir Sports Illustrated, berikut ini prediksi susunan pemain Barcelona

GK: Joan García
Joan García diperkirakan kembali dipercaya di bawah mistar. Penjaga gawang yang meraih Trofi Zamora musim lalu itu mengawali kampanye baru dengan clean sheet dan akan berusaha mengulanginya di hadapan publik Camp Nou.

RB: Eric García
Eric García masih menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan. Performa konsistennya musim lalu membuatnya berada di depan Jules Koundé untuk posisi tersebut.

CB: Pau Cubarsí
Setelah tampil mengesankan bersama Spanyol di Piala Dunia, Cubarsí diprediksi kembali ke starting XI Barcelona. Bek muda itu menjadi salah satu fondasi utama lini belakang Flick.

CB: Gerard Martín
Gerard Martín kemungkinan kembali dipercaya mendampingi Cubarsí. Keputusan Barça tidak mendatangkan bek tengah baru pada musim panas menunjukkan besarnya kepercayaan Flick kepadanya.

LB: Xavi Espart
Espart menjadi salah satu kejutan positif pramusim. Setelah tampil sebagai bek kiri ketika posisi aslinya adalah bek kanan, ia bisa kembali mendapat kepercayaan, terutama dengan situasi Alejandro Balde yang belum sepenuhnya jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Anderlecht vs Kairat: Purple & White Bisa Kunci Tiket Lolos! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Anderlecht vs Kairat: Purple & White Bisa Kunci Tiket Lolos!

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16.16 WIB

Prediksi Skor Thun vs Lech Poznan: Kolejorz Tak Perlu Keajaiban Lagi! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Thun vs Lech Poznan: Kolejorz Tak Perlu Keajaiban Lagi!

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16.12 WIB

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore