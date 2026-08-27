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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.57 WIB

Inter Miami Belum Menang dalam Lima Pertandingan Beruntun, Messi di Ambang Rekor Buruk

Lionel Messi. (ig @intermiamicf) - Image

Lionel Messi. (ig @intermiamicf)

JawaPos.com - Hanya delapan bulan setelah mengangkat trofi MLS untuk pertama kalinya, Inter Miami kini berada dalam situasi yang jauh berbeda.

Melansir Sports Illustrated, The Herons belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan beruntun di semua kompetisi. Bahkan, performa buruk tersebut terjadi ketika Lionel Messi masih menjadi andalan utama mereka.

Ironisnya, Messi tetap tampil produktif. Dalam lima pertandingan terakhir, megabintang Argentina itu sudah mencetak dua gol dan satu assist. 

Ia hanya gagal memberikan kontribusi gol ketika masuk sebagai pemain pengganti melawan León. Namun, kontribusi individu Messi belum cukup untuk mengangkat Miami dari keterpurukan.

Messi di Ambang Rekor yang Tidak Diinginkan

Rentetan lima pertandingan tanpa kemenangan tersebut menjadi semakin menarik karena Messi hampir menyamai catatan terburuk dalam karier klubnya.

Pada 2013, ketika masih memperkuat Barcelona, Messi pernah menjalani lima pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Dalam periode tersebut, Barcelona bermain imbang melawan Celta Vigo, Paris Saint-Germain dua kali, dan Athletic Club, serta mengalami kekalahan telak 4-0 dari Bayern Munich.

Itu merupakan satu-satunya periode dalam 22 tahun karier profesional Messi ketika klubnya gagal menang dalam lima pertandingan secara beruntun.

Editor: Novia Tri Astuti
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