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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.40 WIB

Prediksi Skor Chelsea vs Luton Town di EFL Cup 2026/2027: Welbeck Siap Unjuk Gigi!

Prediksi skor Chelsea vs Luton Town di EFL Cup 2026/2027. Simak peluang Welbeck dan peluang The Blues menang di Stamford Bridge, Jumat malam. Danny Welbeck berpeluang menjalani debut penuh bersama Chelsea saat menghadapi Luton Town di EFL Cup 2026/2027. (Chelsea) - Image

Prediksi skor Chelsea vs Luton Town di EFL Cup 2026/2027. Simak peluang Welbeck dan peluang The Blues menang di Stamford Bridge, Jumat malam. Danny Welbeck berpeluang menjalani debut penuh bersama Chelsea saat menghadapi Luton Town di EFL Cup 2026/2027. (Chelsea)

JawaPos.com — Chelsea diprediksi menang 3-1 atas Luton Town pada putaran kedua EFL Cup 2026/2027 di Stamford Bridge, Jumat (28/8/2026) pukul 01.30 WIB.

The Blues datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Fulham, sedangkan Luton Town membawa catatan sembilan gol dari tiga pertandingan awal musim dan berpotensi memberi perlawanan sengit.

Chelsea Bawa Momentum Positif ke EFL Cup

Chelsea memasuki pertandingan melawan Luton Town dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Fulham 3-2 pada laga pembuka Premier League 2026/2027.

Kemenangan tersebut menjadi start positif bagi Xabi Alonso sekaligus kemenangan pertama Chelsea dalam pertandingan pembuka Premier League sejak musim 2022-2023.

Cole Palmer menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam kemenangan tersebut setelah mencetak satu gol dan menyumbangkan assist.

Joao Pedro dan rekrutan termahal klub Morgan Rogers juga masuk papan skor, membuat Alonso optimistis ketiganya bisa “menciptakan hal-hal istimewa” bersama Chelsea.

Perhatian kini beralih ke EFL Cup, kompetisi yang sudah lima kali dimenangkan Chelsea tetapi terakhir kali mereka angkat pada 2015.

Musim lalu, Chelsea hanya mampu mencapai semifinal sebelum disingkirkan Arsenal dengan agregat kekalahan 2-4 dalam dua pertandingan.

Chelsea juga memiliki catatan bagus ketika menghadapi klub di luar kasta teratas dalam EFL Cup.

The Blues berhasil memenangi 27 dari 28 pertandingan terakhir melawan tim non-Premier League, termasuk 19 kemenangan beruntun sejak kalah melalui adu penalti dari Burnley pada November 2008.

Editor: Hendra
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