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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.57 WIB

Back to back! Vietnam Juara Piala AFF 2026, Menang Agregat 4-2 Hadapi Thailand

Vietnam merayakan keberhasilan menjuarai Piala AFF 2026 setelah menahan Thailand 2-2 dan menang agregat 4-2 di Stadion My Dinh. (Asean United) - Image

Vietnam merayakan keberhasilan menjuarai Piala AFF 2026 setelah menahan Thailand 2-2 dan menang agregat 4-2 di Stadion My Dinh. (Asean United)

JawaPos.com — Vietnam sukses menjuarai Piala AFF 2026 setelah menahan Thailand 2-2 pada leg kedua final di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8/2026).

Hasil tersebut membuat Vietnam menang agregat 4-2 setelah sebelumnya mengamankan kemenangan 2-0 di Thailand sekaligus mencetak sejarah sebagai juara dua edisi secara beruntun.

Vietnam Ukir Sejarah Juara Piala AFF Dua Kali Beruntun

Keberhasilan ini menjadi gelar Piala AFF keempat bagi Vietnam sekaligus yang pertama diraih secara back-to-back dalam sejarah turnamen.

Tim asuhan Kim Sang-sik menyamai torehan Singapura di posisi kedua daftar juara, sedangkan Thailand masih menjadi negara tersukses dengan koleksi tujuh gelar.

Kim Sang-sik pun mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Vietnam sebagai pelatih pertama yang membawa tim nasional menjadi juara Piala AFF dua kali berturut-turut.

Pencapaian tersebut sekaligus melampaui capaian Park Hang-seo yang sebelumnya membawa Vietnam menjadi juara pada 2018.

Di bawah Park Hang-seo, Vietnam gagal mempertahankan gelar pada edisi 2020 setelah tersingkir di semifinal.

Vietnam kemudian kembali menjadi runner-up pada 2022, sebelum akhirnya mampu kembali merebut trofi pada edisi 2024 dan mempertahankannya pada 2026 di bawah kepemimpinan Kim Sang-sik.

Vietnam memasuki leg kedua dengan modal kemenangan 2-0 di markas Thailand.

Editor: Banu Adikara
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