Back to back! Vietnam Juara Piala AFF 2026, Menang Agregat 4-2 Hadapi Thailand

Vietnam merayakan keberhasilan menjuarai Piala AFF 2026 setelah menahan Thailand 2-2 dan menang agregat 4-2 di Stadion My Dinh. (Asean United)
JawaPos.com — Vietnam sukses menjuarai Piala AFF 2026 setelah menahan Thailand 2-2 pada leg kedua final di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8/2026).
Hasil tersebut membuat Vietnam menang agregat 4-2 setelah sebelumnya mengamankan kemenangan 2-0 di Thailand sekaligus mencetak sejarah sebagai juara dua edisi secara beruntun.
Keberhasilan ini menjadi gelar Piala AFF keempat bagi Vietnam sekaligus yang pertama diraih secara back-to-back dalam sejarah turnamen.
Tim asuhan Kim Sang-sik menyamai torehan Singapura di posisi kedua daftar juara, sedangkan Thailand masih menjadi negara tersukses dengan koleksi tujuh gelar.
Kim Sang-sik pun mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Vietnam sebagai pelatih pertama yang membawa tim nasional menjadi juara Piala AFF dua kali berturut-turut.
Pencapaian tersebut sekaligus melampaui capaian Park Hang-seo yang sebelumnya membawa Vietnam menjadi juara pada 2018.
Di bawah Park Hang-seo, Vietnam gagal mempertahankan gelar pada edisi 2020 setelah tersingkir di semifinal.
Vietnam kemudian kembali menjadi runner-up pada 2022, sebelum akhirnya mampu kembali merebut trofi pada edisi 2024 dan mempertahankannya pada 2026 di bawah kepemimpinan Kim Sang-sik.
Vietnam memasuki leg kedua dengan modal kemenangan 2-0 di markas Thailand.
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