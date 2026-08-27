Vietnam Pertahankan Gelar Juara Piala AFF, Samai Rekor Singapura dan Thailand

JawaPos.com - Vietnam keluar sebagai juara Piala AFF 2026. Kesuksesan ini membuat skuad The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- menyamai rekor Singapura dan Thailand.

Kepastian juara Vietnam didapat setelah bermain imbang 2-2 kontra Thailand dalam pertandingan leg kedua final Piala AFF 2026. Laga tersebut dimainkan di Stadion Nasional My Dinh, Vietnam, Rabu (26/8) kemarin.

Hasil imbang tersebut membuat Vietnam juara dengan skor agregat 4-2. Pada laga final leg pertama, skuad The Golden Star Warriors mencuri kemenangan 2-0 di markas Thailand.

Keberhasilan ini sekaligus membuat Vietnam berhasil mempertahankan gelar juara yang didapat pada edisi 2024 lalu. Selain itu, pasukan Kim Sang Sik juga mengukir sejarah dengan menyamai rekor Thailand dan Singapura.

Dua tim negara tersebut sudah berhasil lebih dulu meraih juara beruntun di Piala AFF. Thailand menjadi tim paling banyak meraih gelar juara beruntun, yakni sebanyak tiga kali.

Rekor juara beruntun pertama kali dibuat Thailand pada 2000 dan 2002. Kemudian skuad berjuluk Gajah Perang itu kembali mengukir hasil manis tersebut pada edisi 2014 dan 2016, serta edisi 2020 dan 2022.

Sementara Singapura tercatat satu kali berhasil meraih gelar juara beruntun. Skuad The Lions -julukan Timnas Singapura- meraih catatan sejarah itu pada Piala AFF edisi 2004 dan 2007.

Adapun Thailand masih berstatus sebagai pemegang gelar terbanyak Piala AFF, yakni dengan koleksi tujuh trofi. Kemudian disusul Vietnam dan Singapura yang mengoleksi empat gelar.