Vietnam Unggul 2 Gol Atas Thailand, Kim Sang Sik Pede Juara Piala AFF 2026

JawaPos.com - Timnas Vietnam hanya berjarak satu pertandingan dari gelar Piala AFF 2026 setelah membawa keunggulan 2-0 atas Thailand. Pelatih Kim Sang Sik bahkan percaya diri The Golden Star Warriors mampu kembali mengangkat trofi, meski meminta anak asuhnya menganggap skor masih 0-0.

Kim Sang Sik tidak ingin keunggulan dua gol membuat Vietnam terlena. Ia menyebut pertandingan leg kedua di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8) pukul 20.00 WIB, sebagai kesempatan bagi para pemainnya untuk menciptakan sejarah di hadapan publik sendiri.

“Besok (hari ini) kita akan menjalani satu pertandingan terakhir. Para pemain telah berlatih keras selama dua bulan terakhir, dan besok adalah saatnya untuk menuai hasilnya. Besok, tim nasional Vietnam akan berusaha sebaik mungkin, bermain semaksimal mungkin. Pertandingan besok akan selamanya terukir dalam sejarah sepak bola Vietnam, dan para pemainlah yang sedang menciptakan sejarah,” kata Kim Sang Sik dikutip dari The Thao 247, Rabu (26/8).

Vietnam memiliki modal besar setelah menang 2-0 pada leg pertama di Thailand. Namun, Kim Sang Sik menganggap keunggulan tersebut belum menjamin timnya mengangkat trofi.

Menurutnya, hasil leg pertama memang menjadi keuntungan, tetapi Vietnam tetap harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

“Keunggulan 2-0 adalah sedikit keuntungan saat bermain tandang, tetapi saat ini saya tidak memiliki apa pun di tangan atau di saku saya. Besok, kami dan para pemain akan berusaha sebaik mungkin, tidak akan berpuas diri, dan sekali lagi kami akan memenangkan Piala AFF,” ujar Kim Sang Sik.

Kim bahkan meminta para pemainnya menganggap skor agregat masih 0-0. Dengan pendekatan tersebut, ia ingin Vietnam bermain tanpa mengandalkan keunggulan dua gol dari pertandingan pertama.

“Saat ini, saya dan seluruh tim percaya skor masih 0-0, dan kami tidak memiliki keuntungan apa pun menjelang leg kedua final. Seluruh tim akan fokus sepenuhnya, bermain sebaik mungkin, dan tidak lengah agar apa yang terjadi di masa lalu tidak terulang,” pungkas Kim Sang Sik.

Kim Sang Sik Berpengalaman di Final Kim Sang Sik bukan pertama kali menghadapi situasi final Piala AFF. Pada edisi 2024, pelatih berusia 49 tahun tersebut berhasil membawa Vietnam menjadi juara setelah terakhir kali meraih trofi pada 2018.