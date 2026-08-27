Debut Manis di Laga Kandang, Jose Mourinho Beri Pujian Khusus untuk Kylian Mbappe

Kylian Mbappe dapat pujian khusus dari Jose Mourinho usai cetak hattrick. (@realmadrid/Instagram).
JawaPos.com - Jose Mourinho merayakan kembalinya ke Stadion Santiago Bernabeu dengan kemenangan. Real Madrid tampil dominan di babak kedua untuk mengalahkan Real Sociedad 4-1 pada Kamis (27/8).
Sempat unggul melalui gol Kylian Mbappe pada menit ke-40, Los Blancos harus mengakhiri babak pertama dengan skor 1-1 setelah Luka Sucic menyamakan kedudukan.
Real Madrid kemudian meningkatkan intensitas permainan selepas jeda dan mencetak tiga gol tambahan. Mbappe menjadi bintang utama lewat hattrick pada menit ke-40, 60, dan 80. Sementara itu, Jude Bellingham ikut berperan penting dalam terciptanya gol Vinicius Junior pada menit ke-68.
Baca Juga:Vinicius Diduga Manfaatkan Rumor Kepindahan ke Arsenal untuk Dapatkan Kontrak Besar dari Real Madrid
Dalam wawancara usai pertandingan, Mourinho mengakui Real Madrid menghadapi kesulitan pada babak pertama, terutama dalam menjalankan pressing. “Babak pertama sulit bagi kami karena pressing kami tidak berjalan dengan baik. Real Sociedad juga tidak menciptakan banyak peluang. Saya pikir gol mereka adalah satu-satunya tembakan tepat sasaran pada babak pertama,” kata Mourinho dikutip dari situs resmi klub.
Menurut Mourinho, Real Sociedad tampil sangat terorganisasi dan menyulitkan Madrid untuk membangun tekanan. Namun, Madrid mampu melakukan penyesuaian setelah jeda. “Kami melakukan beberapa penyesuaian saat turun minum. Kemudian pada babak kedua kami mencetak empat gol, meski sebenarnya bisa mencetak lima atau enam,” ujarnya.
Mourinho menilai jumlah gol itu sedikit berlebihan jika melihat performa Real Sociedad pada babak pertama. Namun, menurutnya, Madrid mampu meningkatkan level permainan secara signifikan setelah jeda. “Itu akan sedikit tidak adil bagi Real Sociedad yang menjalani babak pertama dengan sangat baik, tetapi mereka menghadapi kesulitan besar pada babak kedua melawan tim dengan pemain seperti Kylian dan Jude,” tutur Mourinho.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Real Madrid vs Real Sociedad: Jose Mourinho Bakal Duetkan Mbappe dan Espi?
Kemenangan itu juga menjadi momen emosional bagi Mourinho karena untuk pertama kalinya ia kembali memimpin Madrid di Bernabeu setelah 13 tahun. “Pertandingan pertama di Bernabeu berlangsung tenang. Saya sangat menikmatinya. Terakhir kali saya datang ke sini bersama Benfica, saya hanya berada di garasi menyaksikan pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di Bernabeu yang baru,” kata Mourinho.
Meskipun demikian, Mourinho mengaku tidak terlalu menyukai sorakan khusus yang dilakukan para suporter untuk dirinya. “Saya tidak suka ketika mereka meneriakkan nama saya. Tim adalah yang paling penting bagi saya. Yang terpenting adalah merasakan dukungan,” lanjutnya.
Mourinho memberikan pujian khusus kepada Mbappe setelah sang penyerang mencetak hattrick. “Saya tidak suka membandingkan pemain, tetapi pemain ini luar biasa,” kata Mourinho. Meski Mbappe mencetak tiga gol, Mourinho menilai kontribusi pemain lain juga sangat penting. “Namun, terlepas dari apa yang telah dilakukan Kylian, sulit bagi saya untuk tidak membicarakan tim, karena ini selalu merupakan kerja sama tim,” katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa