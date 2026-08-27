Prediksi Skor Thun vs Lech Poznan: Kolejorz Tak Perlu Keajaiban Lagi!

Lech Poznan membawa keunggulan agregat 7-0 saat bertandang ke markas Thun pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Europa 2026/2027. (Lech Poznan)
JawaPos.com — Lech Poznan berpeluang besar kembali meraih kemenangan saat menghadapi Thun pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Europa 2026/2027 di Visana Stadion, Jumat (28/8/2026) pukul 01.00 WIB.
Kolejorz datang dengan modal kemenangan telak 7-0 pada leg pertama sekaligus membawa catatan lima kemenangan beruntun.
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Lech Poznan berada dalam posisi nyaris sempurna setelah menghancurkan Thun 7-0 pada pertandingan leg pertama pekan lalu.
Hasil tersebut membuat wakil Polandia hanya membutuhkan permainan aman untuk memastikan langkah mereka menuju fase liga Liga Europa 2026/2027.
Kemenangan besar itu juga memperpanjang momentum positif Niels Frederiksen bersama Lech Poznan.
Kolejorz kini mengincar kemenangan keenam secara beruntun setelah sebelumnya tersingkir dari kualifikasi Liga Champions lewat kekalahan adu penalti dari Aarhus pada 29 Juli.
Setelah kegagalan tersebut, Lech Poznan langsung bangkit di kompetisi kasta kedua Eropa dengan memenangi tiga pertandingan kualifikasi.
Mereka juga tampil produktif ketika menyingkirkan Klaksvik dengan agregat 6-0 pada babak ketiga sebelum mencukur Thun tujuh gol tanpa balas.
Catatan tandang Lech Poznan juga menjadi alasan kuat untuk menjagokan mereka.
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Jawa Pos
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