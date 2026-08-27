Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Red Star Belgrade: Zvezda Sudah Satu Kaki di League Phase!

Red Star Belgrade berpeluang besar mengamankan tiket League Phase Liga Europa 2026/2027 saat menghadapi Viktoria Plzen pada leg kedua playoff. (Red Star Belgrade)
JawaPos.com — Viktoria Plzen menghadapi Red Star Belgrade pada leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027 di Doosan Arena, Jumat (28/8/2026) pukul 00.00 WIB, dalam situasi sulit setelah kalah 0-3 pada leg pertama di Serbia.
Plzen membutuhkan kemenangan minimal empat gol untuk membalikkan agregat, sedangkan Red Star Belgrade cukup menghindari kekalahan dengan selisih lebih dari dua gol untuk lolos ke League Phase.
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Viktoria Plzen wajib tampil agresif sejak menit pertama jika ingin menjaga peluang lolos ke League Phase Liga Europa 2026/2027.
Kekalahan 0-3 pada leg pertama membuat klub asal Republik Ceko tersebut membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal empat gol untuk memastikan kelolosan tanpa bergantung pada skenario lain.
Situasi itu semakin berat karena belum pernah ada klub dalam sejarah kompetisi yang mampu membalikkan defisit tepat tiga gol pada leg pertama di fase kualifikasi Liga Europa.
Meski begitu, Viktoria Plzen punya modal berupa dukungan publik Doosan Arena dan kehadiran Radoslav Kovac sebagai pelatih baru.
Kovac ditunjuk pada Minggu setelah Martin Hysky dipecat dua hari sebelumnya.
Pelatih berusia 46 tahun tersebut mendapat target jelas untuk segera menghidupkan kembali performa tim setelah Viktoria Plzen hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif awal musim 2026/2027.
Catatan itu memperlihatkan persoalan besar yang harus segera dibenahi Kovac. Viktoria Plzen baru mengumpulkan hasil sekali menang, 2 imbang, dan 2 kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan kini berada di posisi ke-12 Liga Ceko.
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Jawa Pos
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