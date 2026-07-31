Jack Grealish Buka Suara Setelah Tidak Masuk Skuad Tur Pramusim Manchester City

JawaPos.com – Jack Grealish memberikan tanggapan setelah tidak diikutsertakan dalam tur pramusim Manchester City di Asia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (31/7), Pemain internasional Inggris itu menegaskan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh keputusan teknis pelatih, melainkan karena masih menjalani proses pemulihan cedera.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang mengenai statusnya di dalam skuad.

Melalui media sosial, Grealish membantah anggapan bahwa dirinya sengaja ditinggalkan oleh Manchester City. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini masih belum dapat mengikuti latihan penuh karena kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya.

Cedera yang sama juga membuatnya gagal tampil bersama Tim Nasional Inggris pada Piala Dunia 2026.

Meski pelatih Enzo Maresca menyatakan Grealish masih masuk dalam rencana tim, masa depan pemain berusia 30 tahun itu tetap menjadi sorotan. Sejumlah laporan di Inggris menyebutkan Grealish berpeluang meninggalkan Manchester City sebelum bursa transfer ditutup.

Ketidakhadirannya dalam tur pramusim semakin memunculkan spekulasi mengenai kelanjutan kariernya di Stadion Etihad.

Sementara Manchester City memulai tur pramusim dengan menghadapi Inter Milan di Hong Kong, Grealish tetap menjalani program rehabilitasi. Fokus utamanya saat ini adalah memulihkan kondisi fisik agar dapat kembali tampil pada performa terbaiknya.