Prediksi Skor Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2026/2027: Blaugrana Pesta Gol Lagi?

Barcelona diunggulkan menang atas Athletic Bilbao pada jornada kedua Liga Spanyol 2026/2027 di Spotify Camp Nou. (Barcelona)
JawaPos.com — Barcelona diprediksi kembali meraih kemenangan saat menjamu Athletic Bilbao pada jornada kedua Liga Spanyol 2026/2027 di Spotify Camp Nou, Jumat (28/8/2026) pukul 02.00 WIB.
Blaugrana datang dengan modal kemenangan telak 5-0 atas Elche, sedangkan Athletic Bilbao baru saja tumbang 1-3 dari Sevilla dan harus menghadapi lawan yang belum pernah mereka kalahkan di Camp Nou dalam 15 pertemuan liga terakhir.
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Barcelona memiliki alasan kuat untuk kembali menjadi favorit setelah tampil sangat meyakinkan pada laga pembuka Liga Spanyol 2026/2027.
Tim asuhan Hansi Flick menghancurkan Elche dengan skor 5-0 sekaligus menunjukkan ketajaman lini depan yang langsung bekerja sejak pertandingan pertama.
Raphinha menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak dua gol, sementara Karim Adeyemi ikut mencatatkan nama di papan skor dalam laga debutnya.
Fermin Lopez juga menyumbangkan dua gol, membuat Barcelona menutup pertandingan dengan pesta lima gol tanpa balas.
Performa tersebut melanjutkan dominasi Barcelona setelah musim lalu merebut gelar Liga Spanyol dengan koleksi 94 poin.
Blaugrana juga mencetak 95 gol sepanjang musim, sehingga produktivitas lini serang menjadi salah satu modal utama dalam upaya mempertahankan gelar.
Kehadiran Adeyemi memberikan opsi tambahan bagi Flick di sektor depan, terutama setelah pemain tersebut langsung memberikan kontribusi pada laga debutnya.
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Jawa Pos
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