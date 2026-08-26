PSG Istirahatkan Ousmane Dembélé untuk Pulihkan Kondisi Sebelum Kembali Hadapi Jadwal Padat

Ousmane Dembele (Bein Sports)
JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) memberikan waktu istirahat kepada penyerang asal Prancis, Ousmane Dembélé, selama beberapa hari setelah keputusan bersama pelatih Luis Enrique dan departemen olahraga klub.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Dembélé akan kembali mengikuti latihan bersama skuad pada Senin mendatang setelah menjalani masa pemulihan untuk mengembalikan kondisi dan ritmenya.
Keputusan tersebut diambil untuk mengelola beban kerja Dembélé setelah menjalani periode padat dan belum menyelesaikan pramusim secara penuh bersama PSG.
Dembélé tidak akan tersedia ketika PSG menghadapi Lille dalam lanjutan Ligue 1 karena mendapatkan waktu istirahat dari klub.
Sebelumnya, pemain tim nasional Prancis itu telah kembali bermain secara bertahap dengan tampil pada babak kedua Piala Super UEFA melawan Aston Villa dan Piala Super Prancis menghadapi Lens.
Dembélé kemudian menjadi starter saat PSG menghadapi Stade Rennes pada pertandingan pembuka Ligue 1, tetapi ditarik keluar pada babak pertama.
Absennya Dembélé memberikan kesempatan bagi Luis Enrique untuk mengandalkan pemain lain di lini serang PSG dalam pertandingan melawan Lille.
Ferran Torres menjadi salah satu kandidat utama setelah mencetak dua gol ketika PSG bermain imbang 2-2 melawan Stade Rennes.
PSG berharap waktu istirahat tersebut membantu Dembélé kembali dalam kondisi optimal sebelum bergabung dengan latihan tim dan mempersiapkan diri menghadapi jadwal pertandingan berikutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa