PSG Istirahatkan Ousmane Dembélé untuk Pulihkan Kondisi Sebelum Kembali Hadapi Jadwal Padat

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) memberikan waktu istirahat kepada penyerang asal Prancis, Ousmane Dembélé, selama beberapa hari setelah keputusan bersama pelatih Luis Enrique dan departemen olahraga klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Dembélé akan kembali mengikuti latihan bersama skuad pada Senin mendatang setelah menjalani masa pemulihan untuk mengembalikan kondisi dan ritmenya.

Keputusan tersebut diambil untuk mengelola beban kerja Dembélé setelah menjalani periode padat dan belum menyelesaikan pramusim secara penuh bersama PSG.

Dembélé tidak akan tersedia ketika PSG menghadapi Lille dalam lanjutan Ligue 1 karena mendapatkan waktu istirahat dari klub.

Sebelumnya, pemain tim nasional Prancis itu telah kembali bermain secara bertahap dengan tampil pada babak kedua Piala Super UEFA melawan Aston Villa dan Piala Super Prancis menghadapi Lens.

Dembélé kemudian menjadi starter saat PSG menghadapi Stade Rennes pada pertandingan pembuka Ligue 1, tetapi ditarik keluar pada babak pertama.

Absennya Dembélé memberikan kesempatan bagi Luis Enrique untuk mengandalkan pemain lain di lini serang PSG dalam pertandingan melawan Lille.

Ferran Torres menjadi salah satu kandidat utama setelah mencetak dua gol ketika PSG bermain imbang 2-2 melawan Stade Rennes.