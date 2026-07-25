Al Hilal Dekati Ousmane Dembele sebagai Target Utama Transfer Musim Panas dari Paris Saint-Germain

JawaPos.com – Al Hilal dilaporkan tengah mengincar penyerang Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembele, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (24/7), Klub Liga Pro Arab Saudi tersebut disebut telah memulai pembicaraan awal dengan perwakilan pemain asal Prancis itu.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Al Hilal untuk memperkuat lini serang menjelang musim baru.

Menurut laporan jurnalis Sacha Tavolieri, Al Hilal menjadikan Dembele sebagai prioritas setelah sebelumnya merekrut Crysencio Summerville dari West Ham United. Klub berharap kehadiran pemain berusia 28 tahun itu dapat meningkatkan kualitas sektor penyerangan.

Diskusi awal mengenai kemungkinan transfer disebut telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, PSG dikabarkan tidak berniat melepas salah satu pemain andalannya tersebut. Dembele masih menjadi sosok penting dalam skema permainan pelatih Luis Enrique dan berperan besar di lini depan juara Ligue 1 tersebut.

Kontribusinya membuat manajemen PSG tetap mempertahankan kepercayaan penuh kepada sang pemain.