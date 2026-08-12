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Rabu, 12 Agustus 2026 | 14.30 WIB

Ousmane Dembele Balik Lebih Awal ke Paris, Demi Prima Saat PSG Lawan Aston Villa

Ousmane Dembele kembali lebih awal ke Paris demi tampil prima bersama PSG saat menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa. (Instagram @o.dembele7) - Image

Ousmane Dembele kembali lebih awal ke Paris demi tampil prima bersama PSG saat menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa. (Instagram @o.dembele7)

JawaPos.com - Rata-rata pemain Paris Saint-Germain (PSG) yang kembali usai Piala Dunia 2026 baru menjejakkan kaki di Camp des Loges -kamp latihan PSG- kemarin (11/8). Dengan kata lain, dua hari jelang laga Piala Super Eropa lawan Aston Villa dini hari nanti (13/8).

Namun, tidak dengan false nine PSG Ousmane Dembele. Dia sudah di Paris sejak Minggu (9/8). Dembele sengaja kembali lebih awal ke Paris agar bisa turun prima melawan Aston Villa.

”Aku ingin cepat kembali di level yang kompetitif,” kata Dembele kepada Le Parisien.

Dembele berharap bisa mengulang performa apiknya di ajang serupa tahun lalu. Saat itu, PSG mengalahkan Tottenham Hotspur via adu penalti 4-3 setelah laga sama kuat 2-2. Kala itu, Dembele menyuplai satu umpan gol.

Di akhir laga, Dembele dianugerahi predikat Pemain Terbaik Piala Super Eropa 2025. Gelar yang turut membantunya memenangi Ballon d’Or 2025 setelah di musim yang sama menjuarai Liga Champions.

Bukan hanya untuk memenangi Piala Super Eropa. Dembele pun berharap dengan kondisinya yang lebih fit, dia dapat membantu PSG memenangi ajang Trophée des Champions (Piala Super Prancis). PSG bakal melawan RC Lens di Stade Bollaert-Delelis, Lens, pada 17 Agustus mendatang. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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