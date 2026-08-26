Masih Ngebet! Barcelona Belum Lepaskan Pantauan dari Julian Alvarez

JawaPos.com - Barcelona masih berharap bisa mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid sebelum bursa transfer musim panas 2026 ditutup.

Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan klubnya belum menyerah untuk mendapatkan penyerang asal Argentina tersebut.

"Kami melihat bahwa pemain tersebut ingin datang ke Barcelona. Karena itu, kami masih mempertahankan harapan dan niat kami, selalu dengan rasa hormat penuh kepada Atletico Madrid, untuk bisa merekrut pemain tersebut," kata Laporta dalam video yang dipublikasikan Barcelona melalui situs resmi pada Rabu.

Barcelona menjadikan Alvarez sebagai target utama untuk memperkuat lini depan setelah Robert Lewandowski dan Ferran Torres meninggalkan klub.

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Pelatih Barcelona Hansi Flick bahkan mengakui timnya berpotensi mengakhiri bursa transfer tanpa mendatangkan striker baru apabila upaya merekrut Alvarez tidak membuahkan hasil.

Namun, Atletico Madrid tetap kukuh ingin mempertahankan pemain berusia 26 tahun tersebut.

Atletico berulang kali menegaskan bahwa Alvarez, yang turut membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, tidak untuk dijual. Klub ibu kota Spanyol itu juga menolak upaya Barcelona untuk membuka negosiasi transfer.

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Ketertarikan Barcelona terhadap Alvarez sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa bulan. Pada Juli, Laporta mengungkapkan bahwa Blaugrana telah mengajukan tawaran kepada Atletico.