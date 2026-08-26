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Risma Azzah Fatin
Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.17 WIB

Vinicius Diduga Manfaatkan Rumor Kepindahan ke Arsenal untuk Dapatkan Kontrak Besar dari Real Madrid

Vinicius manfaatkan rumor kepindahan ke Arsenal untuk kontrak besar Real Madrid (Bein Sports) - Image

Vinicius manfaatkan rumor kepindahan ke Arsenal untuk kontrak besar Real Madrid (Bein Sports)

JawaPos.com – Vinicius Junior diduga menggunakan rumor ketertarikan Arsenal sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan kontrak baru bernilai besar dari Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Salah satu sumber menilai bahwa kabar mengenai kepindahan penyerang asal Brasil tersebut ke Arsenal merupakan taktik yang lazim digunakan agen untuk meningkatkan posisi tawar pemain dalam negosiasi.

Rumor itu kemudian disebut berhasil mendorong Real Madrid mempercepat pembaruan kontrak Vinicius hingga 2032.

Dalam beberapa bulan terakhir masa kontrak sebelumnya, muncul kabar mengenai ketertarikan sejumlah klub besar terhadap Vinicius, termasuk Arsenal dan klub dari Liga Pro Saudi.

Menurut Barry, melibatkan klub besar lain dalam proses negosiasi dapat meningkatkan minat sekaligus membuat klub asal pemain terdorong menawarkan kesepakatan yang lebih menguntungkan.

Vinicius akhirnya tetap bertahan di Santiago Bernabeu setelah menyepakati kontrak baru bersama Real Madrid, sehingga peluang kepindahannya ke Arsenal semakin kecil.

Setelah gagal mendapatkan Vinicius, Arsenal kini disebut mengalihkan perhatian kepada penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, untuk memperkuat lini serang mereka.

Namun, peluang Arsenal mendatangkan Alvarez juga masih diragukan karena Atletico Madrid dan pelatih Diego Simeone disebut ingin mempertahankan pemain asal Argentina tersebut.

Situasi tersebut membuat Arsenal harus kembali mempertimbangkan sejumlah alternatif sebelum jendela transfer ditutup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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