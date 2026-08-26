Ingin Segera Hengkang dari Aston Villa, Agen Emiliano Martinez Beri Tawaran ke Chelsea

Emiliano Martinez (Bein Sports)
JawaPos.com - Agen dari kiper Aston Villa, Emiliano Martinez dikabarkan telah menawarkan sang pemain ke Chelsea yang saat ini tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrutnya menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2026.
Martinez memasuki periode tidak menentu di Villa Park setelah rencana kepindahannya ke Juventus gagal terwujud pada awal bulan Agustus. Kedua klub sempat melakukan pembicaraan terkait transfer itu, tetapi kesepakatan akhirnya tidak tercapai. Situasi itu semakin rumit setelah Aston Villa lebih dulu mendatangkan Zion Suzuki dari Parma yang diproyeksikan sebagai penjaga gawang utama mereka pada musim ini.
Marco Bizot juga dipercaya tampil sebagai starter ketika Villa menghadapi Brighton & Hove Albion meski akhirnya kalah 0-4 dalam laga pembuka Premier League pada Minggu (23/8). Sementara itu, Chelsea mulai kembali mempertimbangkan opsi untuk memperkuat posisi penjaga gawang setelah Robert Sanchez gagal mengamankan dua gol saat menghadapi Fulham pada Selasa (26/8).
Meskipun demikian, pertandingan itu masih berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk tim asuhan Xabi Alonso. Chelsea pun sebenarnya memiliki Mike Penders yang kembali ke klub setelah menjalani masa peminjaman yang impresif bersama Strasbourg musim lalu. Kiper berusia 21 tahun itu berada di bangku cadangan saat Chelsea menghadapi Fulham.
Namun, pengalaman Penders yang masih terbatas membuat Chelsea tidak ingin terburu-buru menempatkannya sebagai penjaga gawang utama dalam tekanan tinggi Premier League. Dilansir dari The Athletic, Kondisi itulah yang membuat Martinez menjadi opsi yang menarik.
Keinginan Martinez untuk meninggalkan Aston Villa pun bukan kali pertama. Musim panas ini menjadi kali kedua secara beruntun Martinez berusaha mencari klub baru. Pada musim panas 2025, Manchester United sempat melakukan pembicaraan dengan Martinez dan bahkan mengajukan tawaran peminjaman menjelang penutupan bursa transfer. Namun, tawaran itu ditolak Villa. Manchester United kemudian pilih mendatangkan Senne Lammens dari Royal Antwerp.
Martinez sempat memperbaiki hubungannya dengan Aston Villa sepanjang musim lalu. Kiper berusia 33 tahun itu kembali menjadi sosok penting di bawah asuhan Unai Emery dan membantu klub finis di posisi keempat Premier League sekaligus meraih trofi Liga Europa. Keberhasilan itu membawa Villa kembali ke Liga Champions untuk musim 2026/2027.
Aston Villa semula masih berharap dapat mempertahankan Martinez. Emery bahkan masih menganggap penjaga gawang asal Argentina itu sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Klub juga sempat memberi tahu sejumlah perwakilan kiper yang menjadi target bahwa Martinez kemungkinan besar akan bertahan.
Namun, situasi berubah setelah Martinez kembali mendorong kepindahannya dan menunjukkan ketertarikan terhadap Juventus. Villa akhirnya memutuskan untuk memenuhi keinginan sang kiper dengan mendatangkan Zion Suzuki dari Parma sebagai calon pengganti. Masalahnya, transfer ke Juventus kemudian gagal. Akibatnya, Suzuki dan Martinez masih berada dalam skuad yang sama.
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