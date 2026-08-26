Manchester United Resmi Datangkan Baleba, Bruno Fernandes Langsung Bereaksi

JawaPos.com - Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton dengan nilai transfer mencapai 70 juta poundsterling pada bursa transfer musim panas 2026. Gelandang asal Kamerun itu langsung mendapat pujian dari kapten Setan Merah, Bruno Fernandes.

Kedatangan Baleba menjadi salah satu langkah penting Manchester United untuk memperkuat lini tengah. Pemain berusia 22 tahun tersebut diharapkan memberikan energi, kekuatan fisik, serta kemampuan membawa bola yang dibutuhkan tim.

Baleba kini resmi menjadi bagian dari skuad Manchester United dan akan mengenakan nomor punggung 20 di Old Trafford. Nomor tersebut sebelumnya pernah dipakai sejumlah pemain penting, termasuk Ole Gunnar Solskjaer dan Robin van Persie.

Diogo Dalot menjadi pemilik terakhir nomor 20 sebelum beralih menggunakan nomor 2.

Kehadiran Baleba langsung disambut positif Bruno Fernandes. Kapten Manchester United itu menilai karakter permainan Baleba sesuai dengan kebutuhan tim.

Fernandes melihat Baleba sebagai gelandang enerjik dengan kekuatan fisik yang bisa membantu Manchester United bermain lebih agresif.

"Saya yakin para penggemar akan menyukai Baleba. Dia pemain yang sangat energik. Dia kuat secara fisik dan bisa mendorong kami lebih jauh dengan membawa bola," kata Fernandes dikutip The Sun.

Fernandes juga mengungkapkan bahwa Manchester United telah memantau perkembangan Baleba selama sekitar dua tahun sebelum akhirnya menyelesaikan transfer tersebut.

Baleba meninggalkan Brighton setelah berkembang menjadi salah satu gelandang muda yang menarik perhatian di Premier League. Ia bergabung dengan The Seagulls ketika berusia 19 tahun setelah sebelumnya memperkuat Lille.