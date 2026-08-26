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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 27 Agustus 2026 | 01.27 WIB

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic: Roberto De Zerbi Masih Ragu Mainkan Savinho

Savinho resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur dari Manchester City. De Zerbi menyebut winger Brasil itu sebagai perekrutan besar. (Dok. Savinho) - Image

Savinho resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur dari Manchester City. De Zerbi menyebut winger Brasil itu sebagai perekrutan besar. (Dok. Savinho)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur akan menghadapi Charlton Athletic di laga putaran kedua Carabao Cup. Laga tersebut akan dimainkan di Tottenham Hotspur Stadium, Kamis (27/8).

Menjelang menghadapi Charlton Athletic, Tottenham Hotspur mendatangkan Savinho. Sang pelatih, Roberto De Zerbi masih meragukan apakah pemain barunya tersebut akan melakukan debut di laga besok.

Sementara itu, De Zerbi menyebutkan beberapa pemain yang siap bermain atau di bangku cadangan. Para pemain yang bakal dimainkan adalah Dominic Solanke, Pedro Porro dan Micky van de Ven akan memulai laga dari bangku cadangan.

"Van de Ven masuk bangku cadangan, Pedro Porro masuk bangku cadangan, Solanke siap bermain, untuk memulai pertandingan. Sávio, saya tidak tahu apakah dia siap bermain, apakah semuanya baik-baik saja untuk bermain atau masuk bangku cadangan, tetapi saya akan senang menggunakan Pedro Porro di dalam dan Micky van de Ven di dalam skuad," jelas Roberto De Zerbi saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Tottenham Hotspur, Rabu (26/8).

Selain itu, ada kemungkinan De Zerbi memainkan salah satu pemain mudanya Luca Williams-Barnett. Sebenarnya, pelatih asal Italia tersebut ingin menurunkan pemain 17 tahun tersebut di laga perdana melawan Brentford.

"Dia masuk dari bangku cadangan. Dengar, ide saya adalah memainkannya di babak kedua di Brentford. Sayangnya, itu bukan saat yang tepat untuk memasukkannya dari bangku cadangan, tetapi saya tidak bisa melupakan para pemain muda."

"Saya sangat menghormati Akademi, dan itu memang pantas, bukan hadiah, tetapi itu juga pantas bagi mereka, mereka pantas mendapatkan kepuasan dari para pemain muda mereka, dan mereka adalah calon pemain besar untuk klub ini, yang terpenting," pungkas De Zerbi.

Prediksi susunan pemain dan skor Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic

Di kubu Tottenham Hotspur, Dominic Solanke diprediksi menjadi starter dan diandalkan di lini depan. Sementara di Charlton Athletic, mantan pemain Chelsea, Nathaniel Chalobah, kemungkinan akan terus bermain di lini tengah bersama Conor Coventry, . Berikut ini prediksi susunan pemain dan skor menurut Sports Mole.

Tottenham Hotspur: Dubravka; Gray, Van Hecke, Danso, Udogie; Fernandes, Bentancur, Bergvall; Moore, Solanke, Tel

Editor: Banu Adikara
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