Prediksi Susunan Pemain Real Madrid vs Real Sociedad: Jose Mourinho Bakal Duetkan Mbappe dan Espi? 

JawaPos.com - Real Madrid akan menghadapi Real Sociedad di pekan pertama Liga Spanyol. Laga tersebut akan dimainkan di Bernabeu, Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB.

Jose Mourinho antusias menghadapi laga perdana Real Madrid melawan Real Sociedad di Bernabeu. Kemenangan menjadi target pelatih asal Portugal tersebut meski Real Sociedad merupakan lawan yang sulit.

"Pertandingan kandang pertama. Ini adalah salah satu dari 19 pertandingan kandang yang akan kami mainkan dan salah satu dari 38 pertandingan yang akan kami mainkan di kejuaraan. Setiap poin penting. Tujuannya adalah untuk menang, menghormati tim yang pantas dihormati. Tim dengan identitas dan pemain berkualitas, yang pasti akan memberi kami pertandingan yang sulit," kata Jose Mourinho saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Real Madrid, Rabu (26/8).

Dukungan dari para suporter diharapkan Mourinho didapatkan para pemain Real Madrid saat di Bernabeu. Pelatih 63 tahun tersebut ingin tim asuhannya menunjukkan mental menang saat menghadapi Real Sociedad.

"Di kandang Espanyol, kami merasakan banyak dukungan dari para penggemar mereka untuk tim mereka. Di Bernabéu, kami berharap mendapatkan dukungan dari para pendukung kami," jelas mantan pelatih Manchester United tersebut.

"Yang saya harapkan adalah para pemain memiliki semangat yang sama untuk memenangkan pertandingan, sikap yang sama, ketahanan, kekuatan, dan ketenangan untuk menghadapi pertandingan yang sulit. Saya berharap para penggemar dapat melihat tim dan mengenali mentalitas seperti ini, dan mungkin mentalitas seperti ini dapat membuat Bernabéu menjadi lebih kuat," jelas Mourinho.

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Saat jumpa pers, Mourinho ditanya tentang kemungkinan memainkan Kylian Mbappe dan Carlos Espi sebagai starter. Ia mengatakan bahwa kedua pemain tersebut memiliki profil berbeda sebagai penyerang.

"Perkembangan tim kami dan awal musim, tanpa Kylian, kami melakukannya dengan Endrick. Ini profil ofensif yang berbeda. Carlos (Espí) memiliki profil yang berbeda, tetapi mengingat jalannya pertandingan, dengan Espanyol bermain bertahan tanpa banyak menyerang dan Kylian mencoba mundur dan menguasai bola untuk melakukan permainan individu dan mengeliminasi satu atau dua pemain, saya pikir Carlos bisa menjadi penting untuk menekan lawan. Dengan Trent di lapangan, kualitas umpan silang juga meningkat secara signifikan. Kehadiran pemain jangkung di sana juga bisa menjadi solusi," pungkas Jose Mourinho.