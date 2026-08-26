Arsenal Kejar Julian Alvarez dengan Tawaran £130 Juta, Gabriel Martinelli Segera Tinggalkan Emirates

Pemain Atletico Madrid Julian Alvarez jadi incaran Arsenal. (ig @juliaanalvarez)
JawaPos.com - Setelah mendatangkan sejumlah pemain penting, The Gunners Arsenal dikabarkan menyiapkan langkah besar untuk memperkuat lini depan dengan sosok Julian Alvarez.
Julian Alvarez, striker Atletico Madrid, disebut masuk dalam daftar target utama Arsenal yang dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai £130 juta.
Ketertarikan Arsenal terhadap Julian Alvarez sebenarnya bukan kabar baru.
Namun, situasi sang pemain di Atletico Madrid membuat peluang transfer kembali terbuka.
Alvarez disebut sedang mempertimbangkan masa depannya di klub Spanyol tersebut.
Arsenal melihat Alvarez sebagai sosok yang bisa memberikan tambahan kualitas di lini depan.
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Penyerang asal Argentina itu memiliki pengalaman bermain di Premier League bersama Manchester City sebelum pindah ke Atletico Madrid.
Ketertarikan Arsenal juga mendapat dukungan dari Gary Neville.
Mantan pemain Manchester United tersebut menilai kedatangan Alvarez bisa menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan Mikel Arteta untuk menyempurnakan skuadnya.
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Jawa Pos
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