Cerita di Balik Saga Transfer Julián Álvarez yang Semakin Panas, Barcelona dan Arsenal Berebut Celah

JawaPos.com - Saga transfer Julián Álvarez memasuki fase paling panas menjelang penutupan bursa transfer pada 1 September. Sang penyerang ingin meninggalkan Atlético Madrid, Barcelona menjadi klub impiannya, sementara Arsenal terus mengamati situasi untuk mencari celah.

Di tengah kebuntuan tersebut, hubungan Álvarez dengan Atlético dan para pendukungnya juga semakin tegang. Bahkan, pemain Argentina itu sudah menerima cemoohan dari suporter dalam pertandingan melawan Villarreal.

Lantas, bagaimana sebenarnya saga ini bisa menjadi begitu rumit?

Álvarez Sudah Terang-terangan Ingin Pergi

Melansir Football360, keinginan Álvarez untuk meninggalkan Atlético bukan lagi sekadar rumor.

Setelah Argentina menang 2-0 atas Austria di Piala Dunia, sang striker mengakui bahwa dirinya sudah berbicara dengan pihak klub dan berharap transfer bisa terjadi.

“Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini, tetapi saya juga tidak bisa menyembunyikannya. Saya mencoba untuk menjadi orang yang jujur. Saya telah berbicara dengan orang-orang di klub, dengan mereka yang perlu saya ajak bicara.”