Ezri Konsa Resmi Bergabung dengan Arsenal Setelah 7 Musim Membela Aston Villa

JawaPos.com – Arsenal mengumumkan kedatangan pemain internasional Inggris, Ezri Konsa, dari Aston Villa dengan kontrak jangka panjang.

Dilansir dari laman resmi Arsenal pada Senin (24/3), Bek berusia 28 tahun tersebut mengawali karier profesional bersama Charlton Athletic pada 2016 sebelum bergabung dengan Brentford pada 2018 dan kemudian pindah ke Aston Villa setahun setelahnya.

Selama tujuh musim bersama Aston Villa, Konsa mencatatkan lebih dari 200 penampilan di Liga Primer Inggris dan dikenal mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan.

Di level internasional, Konsa pernah memperkuat timnas Inggris U-20 dan U-21 sebelum menjalani debut bersama tim senior pada 2023.

Konsa kemudian menjadi bagian tetap skuad Inggris dan tampil pada UEFA Euro 2024 serta Piala Dunia FIFA 2026.

Direktur Olahraga Arsenal Andrea Berta menilai Konsa memiliki kemampuan atletis, ketenangan, kecerdasan taktis, dan fleksibilitas yang dapat memperkuat lini pertahanan Arsenal.

Kedatangan Konsa diharapkan memberikan pengalaman Liga Primer Inggris dan internasional sekaligus menambah kedalaman skuad Arsenal dalam persaingan meraih trofi.