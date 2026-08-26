Rekor Gila Nguyen Xuan Son! 5 Fakta Unik Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2026

Vietnam membawa keunggulan 2-0 atas Thailand menjelang leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh, Hanoi. (Dok. Instagram @rafaelson_10)
JawaPos.com — Vietnam membawa keunggulan 2-0 atas Thailand menjelang leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8/2026), sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar juara.
Pertandingan pukul 20.00 WIB ini menjadi penentu trofi setelah Vietnam mencuri kemenangan pada leg pertama di Stadion Rajamangala, Bangkok.
Vietnam tampil lebih efektif setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama leg pertama di Bangkok.
Nguyen Hai Long dan Nguyen Quang Hai kemudian menjadi pembeda lewat dua gol pada babak kedua yang membuat The Golden Star Warriors berada di atas angin.
Namun, keunggulan dua gol belum membuat Vietnam bisa sepenuhnya tenang. Thailand tetap memiliki peluang membalikkan keadaan di Hanoi dan bertekad merebut trofi Piala AFF 2026 meski harus bermain di kandang lawan.
Sedikitnya ada lima fakta menarik yang mengiringi duel Vietnam vs Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026. Berikut deretan fakta yang membuat pertandingan ini semakin layak dinantikan.
Thailand masih menjadi negara dengan koleksi gelar Piala AFF terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Tim Gajah Perang sudah mengoleksi tujuh trofi sejak turnamen yang pertama kali digelar pada 1996.
Singapura menempati posisi kedua dengan empat gelar, sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan tiga trofi.
Dengan keunggulan 2-0 dari leg pertama, Vietnam berpeluang menambah koleksi gelarnya sekaligus mempersempit jarak dengan Singapura dan Thailand.
Status Thailand sebagai tim tersukses membuat duel final 2026 memiliki gengsi tambahan.
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Jawa Pos
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