Prediksi Thailand vs Vietnam: Gajah Perang Ingin Putus Rekor 24 Laga Tak Terkalahkan

JawaPos.com - Thailand akan menghadapi Vietnam pada leg pertama final Piala AFF 2026. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (22/8/2026) pukul 20.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Gajah Perang untuk menghentikan tren positif The Golden Star Warriors.

Thailand akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu pada leg pertama final Piala AFF 2026. Keuntungan bermain di depan pendukung sendiri coba dimaksimalkan untuk menciptakan modal positif sebelum menjalani leg kedua.

Gelandang Thailand Seksan Ratree mengusung misi besar jelang pertandingan kandang tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu bertekad membawa Gajah Perang meraih kemenangan pada leg pertama guna menjaga asa merebut gelar juara Piala AFF 2026.

“Target dalam dua pertandingan adalah melihatnya satu per satu. Hal pertama yang ingin kami lakukan adalah meraih kemenangan di kandang karena ini merupakan keuntungan bagi kami sekaligus kesempatan untuk menciptakan keunggulan atas lawan,” tegas Ratree, dilansir dari The Thao 247, Jumat (21/8/2026).

Ratree juga meminta dukungan penuh kepada suporter Thailand untuk memenuhi Stadion Rajamangala. Ia menegaskan seluruh pemain Gajah Perang akan tampil maksimal demi meraih kemenangan.

“Saya ingin para suporter Thailand datang memenuhi stadion untuk memberikan dukungan dan tambahan kekuatan kepada kami. Seluruh tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan,” sambung Ratree.

Laga Thailand vs Vietnam kali ini menjadi pertemuan ketiga secara beruntun kedua negara di partai final Piala AFF. Thailand dan Vietnam kini menjadi dua kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara.

Kedua tim saling mengalahkan dalam dua final sebelumnya. Thailand keluar sebagai juara pada edisi 2022, sedangkan Vietnam menjadi kampiun pada 2024.

Thailand menghadapi tantangan berat karena Vietnam belum terkalahkan sepanjang Piala AFF 2026.