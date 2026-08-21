Lolos Final Piala AFF 2026, Timnas Vietnam Diguyur Bonus Rp 3,25 Miliar

Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho berebut bola dengan pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026). Timnas Vietnam mendapat bonus sekitar Rp 3,25 miliar setelah lolos ke final Piala AFF 2026. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Timnas Vietnam mendapat bonus sekitar Rp3,25 miliar setelah memastikan tiket final ASEAN Championship 2026. Nilainya masih bisa bertambah jika The Golden Stars Warriors berhasil mempertahankan gelar.
JawaPos.com — Timnas Vietnam telah mengantongi bonus sekitar Rp3,25 miliar setelah memastikan diri melaju ke final ASEAN Championship 2026. Apresiasi tersebut datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) dan sponsor atas performa The Golden Stars Warriors sepanjang turnamen.
Bonus tersebut menjadi tambahan motivasi bagi tim asuhan Kim Sang-sik yang kini hanya berjarak dua pertandingan dari upaya mempertahankan gelar juara ASEAN Championship.
Timnas Vietnam sejauh ini telah menerima total bonus 5 miliar VND atau sekitar Rp3,25 miliar.
Rinciannya, VFF sebelumnya memberikan bonus sebesar 3,5 miliar VND setelah Vietnam menunjukkan performa impresif di fase grup dan semifinal leg pertama. Setelah memastikan tiket final, VFF kembali memberikan bonus 1 miliar VND.
Sementara itu, sponsor resmi Acecook Vietnam turut memberikan bonus sebesar 500 juta VND sebagai apresiasi atas keberhasilan Vietnam melaju ke partai puncak.
Dengan demikian, total bonus yang telah diterima Timnas Vietnam mencapai 5 miliar VND atau sekitar Rp3,25 miliar.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah jika Vietnam berhasil mengalahkan Thailand dalam dua leg final ASEAN Championship 2026.
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Timnas Vietnam memastikan tiket final setelah menyingkirkan Malaysia dengan agregat 4-0 pada semifinal.
Vietnam menang 2-0 pada leg pertama di Kuala Lumpur. Mereka kemudian kembali mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0 pada leg kedua di My Dinh National Stadium, Hanoi, Rabu (19/8/2026).
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Jawa Pos
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