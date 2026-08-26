Real Betis Menang 1-0 di Markas Valencia, Pablo Garcia Jadi Pahlawan

Real Betis mengalahkan Valencia 1-0 di Mestalla lewat gol Pablo Garcia. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Los Verdiblancos di La Liga. (Dok. La Liga(
JawaPos.com - Real Betis melanjutkan start sempurna di La Liga 2026/2027 setelah menundukkan Valencia 1-0 di Mestalla Stadium, Manises, Spanyol, Rabu (26/8). Pablo Garcia menjadi pahlawan kemenangan lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-83.
Kemenangan tersebut terasa semakin penting karena Real Betis harus menghadapi tekanan Valencia hingga menit-menit akhir pertandingan. Namun, tim asuhan Manuel Pellegrini mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang tiga poin.
Kedua tim langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan. Valencia mendapat peluang melalui Ryunosuke Sato dan Arnaut Danjuma pada menit ke-12, tetapi kedua tembakan tersebut masih mampu diamankan kiper Real Betis, Alvaro Valles.
Real Betis kemudian merespons melalui Angel Ortiz, Antony, Nelson Deossa, dan Pablo Fornals. Namun, berbagai percobaan Los Verdiblancos belum mampu mengubah skor.
Valencia kembali mengancam melalui sundulan Mouctar Diakhaby pada menit ke-21, tetapi bola masih melebar. Real Betis juga terus memberikan tekanan lewat tembakan jarak jauh Deossa dan Antony.
Tidak ada gol hingga babak pertama berakhir. Skor 0-0 bertahan hingga jeda.
Memasuki babak kedua, Valencia mencoba mengubah jalannya pertandingan dengan melakukan tiga pergantian sekaligus pada menit ke-55. Umar Sadiq, Filip Ugrinic, dan Luis Rioja masuk menggantikan Hugo Duro, Arnaut Danjuma, serta Pablo Maffeo.
Pergantian tersebut membuat Valencia tampil lebih agresif. Real Betis kemudian merespons dengan memasukkan Isco dan Fran Garcia pada menit ke-59.
Isco langsung memberikan ancaman pada menit ke-61 melalui tembakan dari jarak lebih dari 35 meter. Namun, upayanya masih mampu diselamatkan Stole Dimitrievski.
Valencia kemudian mendapat peluang melalui dua bek mereka, Cesar Tarrega dan Mouctar Diakhaby. Kedua percobaan pada menit ke-63 tersebut masih mampu diblok pertahanan Real Betis.
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