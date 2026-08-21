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Antara
Jumat, 21 Agustus 2026 | 17.39 WIB

Hasil Play-off Liga Europa: Benfica Hajar AGF, Anderlecht Bantai Kairat

Para pemain Benfica berselebrasi setelah tercipta gol ke gawang AGF pada laga leg pertama babak play-off kualifikasi Liga Europa, di Stadion da Luz, Lisbon, Kamis malam waktu setempat. (X/SLBenfica) - Image

Para pemain Benfica berselebrasi setelah tercipta gol ke gawang AGF pada laga leg pertama babak play-off kualifikasi Liga Europa, di Stadion da Luz, Lisbon, Kamis malam waktu setempat. (X/SLBenfica)

JawaPos.com - Benfica menghajar AGF, sedangkan Anderlecht membantai Kairat Almaty pada pertandingan leg pertama babak play-off kualifikasi Liga Europa, Kamis malam waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Klub Portugal Benfica mengemas kemenangan dengan skor 3-1 ketika menjamu perwakilan Denmark AGF di Stadion da Luz, Lisbon, demikian catatan UEFA.

Pada pertandingan itu Benfica mengemas kemenangan berkat gol yang dicetak Rafa Silva, Leandro Barreiro dan Vangelis Pavlidis, sedangkan AGF sempat memperkecil ketertinggalan melalui Sebastian Jorgensen.

Hasil ini membuat Benfica hanya perlu mengamankan hasil imbang ketika melakoni leg kedua, sedangkan AGF diwajibkan mencetak kemenangan dengan minimal selisih tiga gol untuk bisa lolos ke Liga Europa.

Sementara itu, klub Belgia Anderlecht membantai wakil asal Kazakhstan Kairat Almaty dengan skor telak 3-0 pada leg pertama play-off kualifikasi Liga Europa di Stadion Central, Almaty.

Anderlecht mengemas kemenangan atas Kairat Almaty pada pertandingan itu berkat gol yang dicetak oleh Jaakko Oksanen (GBD), Lukas Ambros dan Danylo Sikan.

Kemenangan ini membuat Anderlecht hanya perlu menjaga keunggulan secara agregat pada leg kedua play-off kualifikasi Liga Europa untuk bisa melaju ke putaran final.

Di sisi lain, Kairat Almaty dihadapkan dengan tantangan berat untuk bisa melangkah ke putaran final Liga Europa karena harus menang minimal selisih empat gol ketika bertandang ke markas Anderlecht, pekan depan.

Hasil lengkap leg pertama play-off kualifikasi Liga Europa

Kairat 0 - 3 Anderlecht

Editor: Banu Adikara
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