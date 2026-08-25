Anthony Gordon Siap Dimainkan sebagai Penyerang Tengah di Barcelona, Merasa Punya Kekuatan Berbeda

JawaPos.com - Anthony Gordon menyatakan siap dimainkan sebagai penyerang tengah atau nomor 9 di Barcelona musim ini karena merasa mampu untuk menjalankan peran tersebut setelah tampil impresif pada debutnya bersama Blaugrana.

"Ya, tentu saja. Saya sering bermain di sana tahun lalu. Saya merasa tampil sangat baik. Saya punya kekuatan yang berbeda dibandingkan nomor 9 pada umumnya. Saya bisa turun, bergerak, dan menghubungkan permainan. Saya bisa melakukannya. Saya suka bermain di sana," kata Gordon seperti dikutip Fotmob pada Selasa.

Gordon menjalani debut bersama Barcelona saat menghadapi Elche di Stadion Manuel Martinez Valero, Senin.

Ia masuk pada menit ke-65 menggantikan Lamine Yamal dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 5-0.

Gordon tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan kontribusi. Ia bahkan memberikan dua assist untuk gol Raphinha dan Fermin Lopez.

\Meski sudah memiliki sejumlah opsi di lini depan, Barcelona masih mencari penyerang tengah baru.

Klub asal Katalunya tersebut kehilangan Robert Lewandowski dan Ferran Torres yang masing-masing pindah ke Chicago Fire dan Paris Saint-Germain.