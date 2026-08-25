Anthony Gordon Siap Dimainkan sebagai Penyerang Tengah di Barcelona, Merasa Punya Kekuatan Berbeda

Anthony Gordon siap dimainkan sebagai penyerang tengah di Barcelona. (Bein Sports)
JawaPos.com - Anthony Gordon menyatakan siap dimainkan sebagai penyerang tengah atau nomor 9 di Barcelona musim ini karena merasa mampu untuk menjalankan peran tersebut setelah tampil impresif pada debutnya bersama Blaugrana.
"Ya, tentu saja. Saya sering bermain di sana tahun lalu. Saya merasa tampil sangat baik. Saya punya kekuatan yang berbeda dibandingkan nomor 9 pada umumnya. Saya bisa turun, bergerak, dan menghubungkan permainan. Saya bisa melakukannya. Saya suka bermain di sana," kata Gordon seperti dikutip Fotmob pada Selasa.
Gordon menjalani debut bersama Barcelona saat menghadapi Elche di Stadion Manuel Martinez Valero, Senin.
Ia masuk pada menit ke-65 menggantikan Lamine Yamal dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 5-0.
Gordon tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan kontribusi. Ia bahkan memberikan dua assist untuk gol Raphinha dan Fermin Lopez.
\Meski sudah memiliki sejumlah opsi di lini depan, Barcelona masih mencari penyerang tengah baru.
Klub asal Katalunya tersebut kehilangan Robert Lewandowski dan Ferran Torres yang masing-masing pindah ke Chicago Fire dan Paris Saint-Germain.
Gordon bergabung dengan Barcelona musim panas ini dari Newcastle United dengan kontrak lima tahun dengan nilai 80 juta euro.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti