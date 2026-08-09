Menurut Psikologi, Seseorang Tidak Pernah Merasa Kesepian Meski Sendirian, Memiliki 7 Kekuatan Batin

JawaPos.com - Tidak semua orang yang hidup sendirian merasa kesepian. Dalam pandangan psikologi, kesepian bukan semata-mata soal jumlah orang di sekitar kita, melainkan tentang kualitas hubungan—termasuk hubungan dengan diri sendiri.

Ada individu-individu yang mampu hidup sendiri, menikmati kesendirian, dan tetap merasa utuh secara emosional. Mereka tidak terjebak dalam rasa hampa, tidak merasa terasing, dan tidak bergantung secara emosional pada kehadiran orang lain untuk merasa “lengkap”.

Menurut berbagai kajian psikologi kepribadian dan kesehatan mental, orang-orang seperti ini biasanya memiliki kekuatan batin tertentu yang membuat mereka stabil secara emosional, mandiri secara psikologis, dan kuat secara mental.

Kekuatan ini bukan bakat bawaan semata, melainkan hasil dari proses panjang pembelajaran hidup, pengalaman, refleksi diri, dan kedewasaan emosional.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kekuatan batin yang umumnya dimiliki oleh orang yang tidak pernah merasa kesepian meskipun hidup sendirian:

1. Kenyamanan dengan Diri Sendiri (Self-Comfort)

Mereka memiliki kemampuan untuk merasa nyaman berada bersama diri sendiri. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-acceptance (penerimaan diri) dan self-compassion (welas asih terhadap diri sendiri).

Orang seperti ini tidak merasa perlu terus-menerus distraksi dari luar, tidak takut dengan keheningan, dan tidak panik ketika sendirian.

Kesendirian bukan ancaman, melainkan ruang aman untuk berpikir, beristirahat, dan memulihkan energi mental. Mereka bisa menikmati momen hening tanpa merasa kosong.

2. Identitas Diri yang Kuat (Strong Sense of Self)