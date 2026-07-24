AC Milan Siap Jalani Tur Pramusim, Ruben Amorim Uji Taktik Baru Hadapi Celtic hingga Manchester United

AC Milan jalani tur pramusim dengan uji taktik baru pelatih Ruben Amorim. (Istimewa)
JawaPos.com - AC Milan mulai memasuki fase penting dalam persiapan menyambut musim 2026/2027. Setelah lebih dari sepekan menggelar pemusatan latihan di Milanello, pelatih Ruben Amorim perlahan mulai membangun identitas permainan yang diharapkannya bisa membawa Rossoneri tampil lebih kompetitif.
Latihan pramusim kali ini bukan sekadar mengembalikan kebugaran pemain AC Milan setelah libur kompetisi. Ruben Amorim memanfaatkan setiap sesi untuk memperkenalkan pola permainan baru sekaligus menilai kesiapan seluruh anggota skuad, termasuk para pemain muda yang mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya.
Dalam waktu dekat, AC Milan akan menjalani agenda yang lebih menantang. Rossoneri dijadwalkan bertandang ke Skotlandia untuk menghadapi Celtic pada Sabtu mendatang. Laga tersebut menjadi uji coba pertama sebelum tim memulai tur pramusim ke Australia dan Asia.
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Setelah menghadapi Celtic, AC Milan akan menjalani tiga pertandingan besar melawan klub-klub papan atas Eropa. Mereka akan berhadapan dengan Inter Milan di Perth pada 5 Agustus, kemudian menghadapi Chelsea di Jakarta pada 8 Agustus, dan menutup rangkaian tur dengan melawan Manchester United di Wroclaw, Polandia, pada 15 Agustus.
Rangkaian pertandingan itu diperkirakan menjadi kesempatan bagi Amorim untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif di Milanello. Selain menguji strategi, laga-laga tersebut juga menjadi ajang menentukan komposisi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.
Di sisi lain, aktivitas Milan di bursa transfer masih menjadi perhatian. Manajemen terus memantau kebutuhan skuad agar Amorim memiliki kedalaman tim yang cukup untuk bersaing di berbagai kompetisi sepanjang musim.
Beberapa pemain disebut mulai menunjukkan performa yang menjanjikan selama sesi latihan. Namun, masih ada pula sejumlah nama yang belum berada dalam kondisi terbaik sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kebugaran maksimal.
Persaingan memperebutkan tempat di tim utama pun semakin terbuka. Para pemain senior harus menjaga konsistensi, sementara para pemain muda berusaha memanfaatkan setiap kesempatan agar bisa masuk dalam rencana Amorim.
Pramusim kali ini menjadi fondasi penting bagi AC Milan. Selain membangun kondisi fisik, Rossoneri juga tengah mempersiapkan perubahan cara bermain yang menjadi ciri khas sang pelatih.
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