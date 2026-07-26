Tinggalkan Celtic, Bintang Jepang Daizen Maeda Hijrah ke Ipswich Town

Daizen Maeda bergabung dengan Ipswich Town. (Ipswich Town)
JawaPos.com – Penyerang tim nasional Jepang Daizen Maeda resmi bergabung dengan klub promosi Liga Inggris, Ipswich Town. Pemain berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun setelah meninggalkan raksasa Skotlandia, Celtic.
Seperti dilansir Kyodo, Minggu (26/7), Ipswich Town mengumumkan perekrutan Maeda pada Sabtu. Kepindahan tersebut menjadi langkah baru bagi pemain asal Jepang itu untuk pertama kalinya berkarier di Liga Premier Inggris.
Maeda bergabung dengan Celtic pada musim 2021-2022 setelah didatangkan dari Yokohama F. Marinos. Selama membela klub yang bermarkas di Parkhead tersebut, ia membantu Celtic meraih lima gelar Liga Utama Skotlandia secara beruntun.
Penampilan impresifnya juga membuat Maeda dinobatkan sebagai PFA Scotland Players' Player of the Year 2024/2025. Penghargaan itu diberikan kepada pemain terbaik pilihan sesama pesepak bola profesional di Skotlandia.
"Saya sangat bangga bergabung dengan Ipswich Town. Saya selalu bermimpi bermain di Liga Premier Inggris dan sangat senang bisa mewujudkan impian itu bersama klub ini," ujar Maeda.
Ia mengaku langsung merasa diterima sejak awal proses pembicaraan dengan manajemen Ipswich Town. Menurutnya, suasana positif tersebut semakin memantapkan keputusannya bergabung dengan klub berjuluk The Tractor Boys itu.
Maeda menegaskan akan selalu bekerja keras untuk tim barunya. Ia bertekad mencetak gol, memberikan assist, dan mengerahkan seluruh kemampuannya di setiap pertandingan.
Pemain kelahiran Prefektur Osaka itu mengawali karier profesional bersama Matsumoto Yamaga sebelum sempat membela Mito HollyHock dan klub Portugal, Maritimo. Setelah kembali ke Jepang dan bermain untuk Yokohama F. Marinos, performanya menarik perhatian Celtic.
Selama memperkuat Celtic, Maeda mencetak 79 gol dalam 212 pertandingan di semua kompetisi. Selain lima gelar liga, ia juga mempersembahkan tiga trofi Piala Skotlandia dan dua trofi Piala Liga Skotlandia.
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