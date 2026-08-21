Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Jumat, 21 Agustus 2026 | 22.16 WIB

25 Klub Sepak Bola Dunia dengan Pengikut Terbanyak di Medsos, Paling Bontot Kebanggaan Bobotoh

Klub-klub sepak bola dunia dengan dukungan terbesar di jagat maya. (istimewa) - Image

Klub-klub sepak bola dunia dengan dukungan terbesar di jagat maya. (istimewa)

JawaPos.com - Sepak bola tidak ada artinya tanpa penggemar. Dan, Persib Bandung perlu bangga memiliki penggemar fanatik seperti Bobotoh.

Era COVID-19—masa yang lebih baik dilupakan—saat pertandingan digelar di stadion kosong di seluruh dunia demi mematuhi pedoman kesehatan, telah mengubah klise tersebut menjadi kenyataan yang tak terbantahkan.

Di era modern yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, basis penggemar sebuah klub tidak lagi terbatas pada wilayah sekitarnya saja. Meskipun media sosial menjadi sumber berbagai masalah—terutama perundungan keji yang dialami pemain usai pertandingan—platform ini juga memberikan gambaran kasar mengenai besarnya basis pendukung setiap tim secara lebih luas.

Sebaran pengguna di berbagai jejaring sosial juga dapat memberikan informasi yang menarik. Sebagai contoh, sementara lebih dari seperempat pengguna Facebook berusia di atas 45 tahun, kelompok demografis terbesar pengguna TikTok justru berada di rentang usia 18 hingga 24 tahun. Berikut adalah daftar klub sepak bola dengan kehadiran media sosial terbesar secara keseluruhan, beserta jumlah pengikut yang mereka miliki di setiap platform.

Klub Sepak Bola dengan Pengikut Media Sosial Terbanyak (2026)

Peringkat Klub                       Liga                                   Total Pengikut (juta)

16.          Al-Nassr                  Saudi Pro League              66

17.         Borussia Dortmund  Bundesliga                        60

18.         Al-Ahly                     Egyptian Premier League  54

19.        Galatasaray               Turkish Super Lig              54

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Sumber: givemesport.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Marc Klok Ungkap Mentalitas Persib Bandung, Bikin Comeback Lawan Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Marc Klok Ungkap Mentalitas Persib Bandung, Bikin Comeback Lawan Bali United

Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.30 WIB

Anak Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Gabung Bali United, Langsung Debut Lawan Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Anak Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Gabung Bali United, Langsung Debut Lawan Persib

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.21 WIB

Persib Bandung Hadapi Manila Digger di Playoff ACL Two, Bidik Fase Grup - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Hadapi Manila Digger di Playoff ACL Two, Bidik Fase Grup

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore