25 Klub Sepak Bola Dunia dengan Pengikut Terbanyak di Medsos, Paling Bontot Kebanggaan Bobotoh

JawaPos.com - Sepak bola tidak ada artinya tanpa penggemar. Dan, Persib Bandung perlu bangga memiliki penggemar fanatik seperti Bobotoh.

Era COVID-19—masa yang lebih baik dilupakan—saat pertandingan digelar di stadion kosong di seluruh dunia demi mematuhi pedoman kesehatan, telah mengubah klise tersebut menjadi kenyataan yang tak terbantahkan.

Di era modern yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, basis penggemar sebuah klub tidak lagi terbatas pada wilayah sekitarnya saja. Meskipun media sosial menjadi sumber berbagai masalah—terutama perundungan keji yang dialami pemain usai pertandingan—platform ini juga memberikan gambaran kasar mengenai besarnya basis pendukung setiap tim secara lebih luas.

Sebaran pengguna di berbagai jejaring sosial juga dapat memberikan informasi yang menarik. Sebagai contoh, sementara lebih dari seperempat pengguna Facebook berusia di atas 45 tahun, kelompok demografis terbesar pengguna TikTok justru berada di rentang usia 18 hingga 24 tahun. Berikut adalah daftar klub sepak bola dengan kehadiran media sosial terbesar secara keseluruhan, beserta jumlah pengikut yang mereka miliki di setiap platform.

Klub Sepak Bola dengan Pengikut Media Sosial Terbanyak (2026) Peringkat Klub Liga Total Pengikut (juta)

16. Al-Nassr Saudi Pro League 66

17. Borussia Dortmund Bundesliga 60

18. Al-Ahly Egyptian Premier League 54