Prediksi Skor Thailand vs Vietnam Leg 1 Final Piala AFF 2026: Gajah Perang Terlalu Perkasa di Rajama

Thailand dan Vietnam kembali bertemu pada leg 1 final Piala AFF 2026 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (22/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Thailand diprediksi mampu mengalahkan Vietnam pada leg 1 final Piala AFF 2026 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (22/8) pukul 20.00 WIB.
Green Force Asia Tenggara itu punya modal kuat setelah mencatat empat kemenangan di fase grup, sementara Vietnam datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang agregat 4-0 atas Malaysia.
Thailand melaju ke final Piala AFF 2026 setelah menyingkirkan Singapura dengan agregat 4-3 dalam dua pertandingan semifinal.
Tim asuhan Anthony Hudson menang 3-1 pada leg pertama di markas Singapura, sebelum kalah 1-2 ketika tampil pada leg kedua.
Hasil tersebut memperlihatkan Thailand tetap memiliki kekuatan ofensif meski sempat kehilangan konsistensi pada pertandingan terakhir.
Sebelum semifinal, Thailand bahkan mencatat empat kemenangan tanpa kebobolan di fase grup Piala AFF 2026.
Anthony Hudson menilai keberhasilan Thailand mencapai final tidak lepas dari kerja keras para pemain yang mampu menjaga performa meski jadwal pertandingan sangat padat.
“Saya sangat bangga pada mereka. Dan melihat mereka mampu kembali tampil maksimal dalam selang waktu dua atau tiga hari untuk melaju ke final. saya sungguh bangga pada mereka,” ujar Hudson dikutip dari laman ASEAN United FC.
Thailand kini mendapat keuntungan tampil di kandang sendiri pada leg pertama.
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Jawa Pos
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