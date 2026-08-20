Ruben Onsu Jadi Tersangka, Begini Reaksi Pengacara Minola Sebayang

JawaPos.com - Ruben Onsu kini menyandang status baru sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Korban merasa dirugikan karena perjanjian kerja sama yang disepakati justru berujung pahit.

Perkaranya sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Di tengah perkembangan perkara tersebut, Minola Sebayang yang selama ini menangani sejumlah permasalahan Ruben Onsu mengaku belum bisa memberikan tanggapan.

"Belum bisa berikan tanggapan karena belum tahu masalahnya," kata Minola Sebayang kepada JawaPos.com.

Minola saat ini sedang berada di Surabaya, Jawa Timur. Minola menegaskan bahwa fokusnya saat ini bukan menangani perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Ruben Onsu.

Ia mengaku hanya berkonsentrasi pada perkara hak asuh anak yang tengah dihadapi Ruben Onsu melawan mantan istrinya, Sarwendah.

"Abang cuma fokus di masalah hak asuh anak," ujarnya.

Minola menepis akan kembali menjadi pengacara Ruben Onsu untuk kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang proses hukumnya saat ini sedang bergulir.