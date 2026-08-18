Ruben Amorim Pertaruhkan Karier Kepelatihannya Usai Ambil Keputusan Kontroversial di AC Milan

JawaPos.com – Karier Ruben Amorim di dunia kepelatihan level atas berpotensi terancam setelah pelatih asal Portugal tersebut mengambil sejumlah keputusan besar di AC Milan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (18/8), Amorim sebelumnya mengalami masa sulit bersama Manchester United dengan catatan persentase kemenangan terburuk dalam sejarah klub, yaitu 36,2 persen secara keseluruhan dan 31,9 persen di Liga Premier.

Setelah ditunjuk menangani Milan untuk menggantikan Max Allegri, Amorim kembali menghadapi tekanan menyusul hasil pramusim yang mengecewakan.

Milan hanya meraih hasil imbang melawan Celtic dan Inter serta mengalami kekalahan 0-3 dari Chelsea dalam rangkaian pertandingan persiapan musim baru.

Situasi tersebut mendorong Amorim kembali menegaskan keinginannya menggunakan formasi lima bek, sementara ia juga telah memberi tahu tujuh pemain bahwa mereka tidak masuk dalam rencananya untuk musim mendatang.

Keputusan terhadap Fikayo Tomori, Christopher Nkunku, Youssouf Fofana, David Odogu, Pervis Estupinan, Santiago Gimenez, dan Filippo Terracciano membuat Amorim semakin mempertaruhkan reputasinya di San Siro.

Amorim kini harus membuktikan bahwa perubahan besar yang dilakukannya dapat membawa Milan kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa.

Pelatih berusia 41 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya datang ke Milan untuk meraih kemenangan dan menyadari masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.