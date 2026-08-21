Jelang Lawan Arsenal, Frank Lampard Minta Coventry City Bersiap Hadapi Tekanan Premier League

JawaPos.com - Pelatih Coventry City Frank Lampard mengingatkan timnya agar siap menghadapi masa-masa sulit setelah promosi ke Premier League dengan menghadapi Arsenal sebagai awal kiprah mereka di kasta tertinggi Liga Inggris musim 2026/2027.

Coventry meraih tiket promosi setelah amankan gelar juara Championship musim lalu. The Sky Blues mengoleksi 95 poin, unggul 11 angka dari Ipswich Town yang finis di posisi kedua.

Lampard pun mengaku tantangan yang dihadapi timnya di Premier League akan jauh lebih berat. Menurut sang pelatih, persaingan di kasta tertinggi menuntut Coventry memiliki ketahanan mental ketika hasil tidak sesuai harapan.

“Kami pasti akan melalui masa-masa yang lebih sulit tahun ini karena kompetisi yang kami hadapi sekarang. Jadi, kami membutuhkan ketahanan pada momen-momen tertentu dan ketenangan pada momen lainnya,” ujar Lampard dikutip dari ESPN.

Lampard tercatat dua kali menukangi Chelsea, dengan periode kedua berlangsung tepat setelah masa baktinya di Everton usai. Saat menangani Everton, Lampard berhasil membawa klub bertahan di Premier League pada 2022. Sementara itu, periode keduanya bersama Chelsea tidak berjalan sesuai harapan dan menjadi salah satu pengalaman sulit dalam karier kepelatihannya.

Lampard menilai berbagai pengalaman itu membuatnya lebih matang dalam menghadapi tekanan. “Bagian penting dari peran saya adalah memiliki keseimbangan itu. Saya sudah melalui karier bermain yang panjang dan karier manajerial dengan beberapa momen yang sangat bagus serta beberapa momen yang sulit,” katanya.

Mantan gelandang Timnas Inggris itu juga menegaskan bahwa Coventry harus tetap bersatu ketika menghadapi periode sulit. Lampard tidak ingin pernyataannya dianggap sebagai sikap pesimistis sebelum musim dimulai, tetapi menilai kesiapan menghadapi kenyataan kompetisi Premier League merupakan hal penting.

“Sebagai klub, kami harus tetap bersama dalam momen-momen itu (menang atau kalah). Saya tidak ingin terdengar terlalu negatif sebelum sesuatu terjadi. Ini hanya kenyataan bahwa kami harus siap menghadapinya,” ujar Lampard.