Prediksi Skor Arsenal vs Coventry City di Liga Inggris, Duel Ibarat Langit dan Bumi

JawaPos.com - Arsenal akan memulai petualangan mereka di Liga Inggris 2026/2027. Mereka akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Coventry City di Emirates Stadium, Jumat (21/8) atau Sabtu (22/8) dini hari WIB.

Di pertandingan yang rencananya digelar pukul 02.00 WIB itu, Arsenal sangat diunggulkan untuk mengemas kemenangan di laga pembuka Liga Inggris musim ini. Banyak pemicu yang sangat mengunggulkan The Gunners, mulai dari status sebagai juara bertahan hingga skuad mewah yang dimiliki.

Pertandingan antara mereka bahkan diibaratkan sebagai duel 'langit dan bumi'. Maklum, Arsenal sebagai juara bertahan, sedangkan Coventry berstatus sebagai tim promosi musim ini.

Karena itu, tak heran apabila skuad asuhan Mikel Arteta kembali difavoritkan finis di puncak klasemen musim ini. Sementara bagi Coventry, posisi apa pun di atas peringkat ke-18 akan dianggap sebagai pencapaian sukses.

Pratinjau Pertandingan Arsenal menunjukkan kualitas mereka dalam laga Community Shield melawan Manchester City akhir pekan lalu; mereka tampil gemilang dengan meraih kemenangan 3-0 atas Manchester City asuhan Enzo Maresca, sekaligus memberikan pukulan awal terhadap salah satu rival domestik utama mereka itu.

Namun, di sinilah tantangan sesungguhnya dimulai, dan hasil apa pun selain kemenangan meyakinkan di laga pembuka ini akan dianggap sebagai kekecewaan bagi klub asal London Utara tersebut.

Arsenal telah mendatangkan empat pemain baru musim panas ini—Bruno Guimaraes, Piero Hincapie, Christos Tzolis, dan Illan Meslier—dan pemain kelima diperkirakan akan diumumkan, mengingat The Gunners semakin dekat untuk merekrut pemain timnas Inggris, Ezri Konsa, dari Aston Villa.

The Gunners menjuarai Premier League musim lalu dengan raihan 85 poin, unggul tujuh poin dari Man City yang berada di posisi kedua. Dan, klub ibu kota ini kembali dijagokan sebagai favorit juara musim ini.