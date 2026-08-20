Xabi Alonso Atasi Skuad Gemuk Chelsea, Liam Delap dan Nicolas Jackson Terdepak dari Tim Utama

Chelsea ubah pola latihan, Liam Delap dan Nicolas Jackson masuk grup pelapis. (@chelseafc/Instagram).
JawaPos.com - Chelsea melakukan perubahan pendekatan dalam membagi skuad menjelang musim baru. Liam Delap dan Nicolas Jackson menjadi bagian dari sejumlah pemain yang saat ini berlatih secara terpisah dari kelompok utama yang ditangani pelatih anyar Chelsea, Xabi Alonso.
Namun, Chelsea tidak menerapkan pendekatan bomb squad seperti pada musim-musim sebelumnya. Kelompok kedua yang pada hari tertentu dapat berisi hingga 12 pemain tetap berlatih pada waktu yang sama dan di lapangan yang sama dengan skuad utama Alonso.
Selain itu, para pemain dalam kelompok kedua tetap diperbolehkan menggunakan fasilitas tim utama Chelsea. Mereka tidak diarahkan untuk berganti pakaian, berlatih, maupun makan di gedung akademi klub seperti yang terjadi pada periode sebelumnya.
Chelsea juga tidak memerintahkan pemain mana pun untuk berlatih sendirian pada musim ini. Situasi itu berbeda dengan musim sebelumnya seperti yang dialami Raheem Sterling dan Disasi. Kejadian itu bahkan sempat membuat Professional Footballers' Association (PFA) menghubungi Chelsea terkait perlakuan klub terhadap para pemain.
Pembagian skuad sendiri dilakukan karena Chelsea memiliki lebih dari 40 pemain tim utama yang tercantum di situs resmi klub. Jumlah itu membuat Alonso dan manajemen harus membagi skuad dalam beberapa kelompok selama persiapan menuju musim baru, sekaligus menunggu penutupan bursa transfer.
Kelompok kedua juga menjadi wadah bagi sejumlah pemain muda dan opsi pinjaman seperti Mykhailo Mudryk. Henderson bahkan beberapa kali diikutkan dalam sesi latihan tim utama, sedangkan pemain lain lebih banyak menghabiskan waktu di kelompok pelapis karena kejelasan masa depannya masih menggantung.
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Jackson dan Delap termasuk di antara pemain yang berpotensi meninggalkan Stamford Bridge sebelum bursa transfer ditutup. Bek Tosin Adarabioyo dan Axel Disasi juga masuk dalam kelompok pemain yang masa depannya masih belum pasti.
Meski sebelumnya bertekad bertahan demi membuktikan kemampuannya, peluang Delap untuk meninggalkan Chelsea saat ini justru semakin terbuka. Sementara itu, Jackson juga gencar dibidik oleh sejumlah klub top Eropa maupun sesama kontestan Premier League.
Namun, Enzo Fernandez, Pedro Neto, dan Malo Gusto justru tetap berlatih bersama kelompok utama meski ketiganya sempat diisukan hengkang pada musim panas ini. Ketiga pemain itu berpeluang tetap bertahan di Stamford Bridge, selama tidak ada penawaran bernilai fantastis yang masuk.
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