Lee Kang-in Cetak Gol Debut, Atletico Madrid Tekuk Malaga 2-0

JawaPos.com - Atletico Madrid mengawali musim La Liga 2026/2027 dengan kemenangan. Los Colchoneros menundukkan Malaga 2-0 di Stadion Metropolitano, Kamis (20/8), berkat gol debut Lee Kang-in dan Alex Baena.

Pertandingan berlangsung cukup ketat pada babak pertama. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya sehingga kiper Malaga Alfonso Herrero baru benar-benar diuji ketika menggagalkan peluang Rodrigo Mendoza.

Atletico meningkatkan tekanan selepas jeda. Ademola Lookman memaksa Herrero melakukan penyelamatan sebelum Carlos Martin, Lee Kang-in, dan David Hancko gagal memaksimalkan peluang mereka.

Tekanan Atletico akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-70. Lee Kang-in membuka keunggulan melalui aksi individu yang menjadi penanda manis debutnya bersama klub.

Menerima umpan silang jauh dari David Hancko, Lee Kang-in menerobos dari sisi kanan dan melewati tiga pemain bertahan Malaga. Pemain asal Korea Selatan itu kemudian melepaskan tembakan kaki kiri melengkung yang bersarang di sudut jauh gawang.

Lima menit sebelum waktu normal berakhir, Alex Baena menggandakan keunggulan Atletico. Ia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang melewati pagar betis dan mengarah ke pojok atas gawang Malaga.

David Hancko bahkan hampir mencetak gol ketiga, tetapi sundulannya masih membentur mistar. Malaga tidak mampu memberikan respons berarti hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-0.

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone memilih menyoroti penampilan kolektif tim daripada hanya mengedepankan satu pemain.

“Rasanya tidak adil jika hanya menyoroti Alex atau Kang-in. Keduanya tampil luar biasa. Mereka mencetak dua gol yang brilian. Kami membutuhkannya. Malaga memainkan pertandingan yang hebat,” kata Simeone dikutip dari ESPN.