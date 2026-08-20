Lee Kang-in Gabung The Black Label, Siap Hadapi Babak Baru Bersama Atletico Madrid

Lee Kang-in (Dispatch)
JawaPos.com – Bintang sepak bola Korea Selatan Lee Kang-in membuka babak baru di luar lapangan.
Dikutip dari Dispatch, The Black Label mengumumkan pada 14 Agustus 2026 bahwa mereka telah menandatangani kontrak manajemen dengan gelandang tersebut.
Mengutip pernyataan resmi agensi, Lee Kang-in dinilai telah membuktikan eksistensinya di panggung sepak bola dunia.
The Black Label menyambut Lee Kang-in sebagai sosok yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang.
Agensi yang dipimpin produser Teddy tersebut berjanji akan menjadi partner yang mendukung berbagai tantangan baru sang pemain.
“Kami akan memberikan dukungan penuh untuk langkah Lee Kang-in di masa depan,” demikian inti pernyataan yang disampaikan The Black Label.
Langkah ini datang tidak lama setelah Lee Kang-in memulai petualangan baru bersama Atletico Madrid.
Ia resmi pindah ke klub Spanyol tersebut pada bulan lalu setelah sebelumnya memperkuat Paris Saint-Germain.
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Jawa Pos
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