Prediksi Skor FC Sion vs Ajax Amsterdam di Play-off Liga Konferensi Eropa: Incar Kemenangan Tandang

JawaPos.com - Klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, akan menghadapi FC Sion pada leg pertama babak play-off Liga Konferensi Eropa 2026/2027. Skuad De Godenzonen - julukan Ajax Amsterdam - membidik kemenangan dalam laga tandang tersebut.

Ajax Amsterdam akan menjalani lawatan ke markas FC Sion di Stadion Tourbillon, Sion, Swiss, pada Jumat (21/8/2026) pukul 01.15 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi tim asuhan Michel Sanchez untuk menjaga asa tampil di kompetisi antarklub Eropa musim 2026/2027.

Skuad De Godenzonen melaju ke babak play-off setelah menang atas Shelbourne dengan skor agregat 5-3 di babak kualifikasi. Hanya saja, Ajax Amsterdam tidak datang dengan modal bagus ke Swiss karena bermain imbang kontra SC Heerenveen 2-2 dalam lanjutan Liga Belanda.

“Kami harus lebih konsisten dalam mengambil keputusan, terutama ketika melakukan transisi. Kami tahu kesalahan akan dihukum lebih cepat dalam kompetisi Eropa, sehingga setiap detail harus dilakukan dengan tepat,” kata Michel, dilansir dari laman resmi Ajax Amsterdam, Kamis (20/8/2026).

Michel memprediksi laga tandang melawan FC Sion tidak akan mudah. Namun, ia menegaskan anak asuhnya siap tampil habis-habisan demi membawa pulang tiga poin dari Swiss. Terlebih, laga tandang itu juga akan dipadati oleh ribuan suporter Ajax Amsterdam.

“Saya memperkirakan pertandingan yang intens, tetapi kami siap menciptakan posisi yang bagus bagi diri kami saat menghadapi FC Sion. Saya memahami bahwa sektor suporter tandang kembali terjual habis. Kami akan melakukan segala cara untuk memberikan malam yang berkesan bagi para pendukung,” tegas Michel.

Bicara kekuatan FC Sion, Michel mengungkapkan tim raksasa asal Swiss tersebut memiliki serangan balik cepat yang berbahaya. Maka itu, ia ingin anak asuhnya fokus penuh dalam pertandingan tersebut.

“Mereka adalah tim yang bermain dengan intensitas, energi besar, dan kekuatan fisik dalam duel. Mereka bertahan dengan rapat dan berusaha bermain ke depan dengan cepat begitu merebut bola. Dalam situasi transisi, mereka memiliki beberapa pemain menyerang yang benar-benar berbahaya. Jadi, kami tahu tidak boleh kehilangan konsentrasi bahkan untuk sesaat. Kami semua sepenuhnya sadar betapa pentingnya lolos ke fase liga,” ucap Michel.