Jadwal Bola Malam Ini 13-14 Agustus 2026: Benfica, Rangers, Ajax Berburu Tiket Playoff

Jadwal bola malam ini 13-14 Agustus 2026 menghadirkan leg kedua kualifikasi Europa League dan Conference League. (Ajax)
JawaPos.com — Jadwal bola malam ini 13-14 Agustus 2026 menghadirkan rangkaian leg kedua kualifikasi ketiga Liga Europa dan Liga Conference di Eropa. Benfica, Rangers, hingga Ajax menjadi sejumlah tim yang berjuang di laga masing-masing untuk mengamankan tiket ke babak playoff, dengan pertandingan dapat dipantau melalui live score resmi UEFA.
Benfica menghadapi Hearts pada leg kedua kualifikasi ketiga Liga Europa 2026/2027, Jumat (14/8) pukul 01.45 WIB. Klub Portugal itu datang dengan modal kemenangan telak 6-1 pada leg pertama sehingga secara agregat memiliki keunggulan lima gol atas wakil Skotlandia tersebut.
Kondisi berbeda dialami Rangers yang harus menjamu Jagiellonia Bialystok pada Jumat pukul 01.30 WIB. Rangers tertinggal agregat 1-2 setelah kalah di markas Jagiellonia Bialystok pada leg pertama sehingga mereka membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk membalikkan keadaan.
Baca Juga:Usai Juara Europa League dan Conference League, Daichi Kamada Kini Bidik Trofi Liga Champions
Selain Benfica dan Rangers, sejumlah pertandingan Europa League lainnya juga berlangsung mulai Jumat dini hari WIB. Besiktas menghadapi Hradec Kralove dengan agregat 1-0, sedangkan Universitatea Craiova dan KuPS masih sama kuat 1-1 serta Gornik Zabrze tertinggal 0-1 dari Ferencvaros.
Pafos FC juga akan menghadapi FC Salzburg dengan posisi tertinggal 0-1, sementara Omonia Nicosia dan Lincoln Red Imps memasuki leg kedua dengan agregat 1-1. Anderlecht menghadapi PAOK FC dengan keunggulan 1-0, sedangkan CSKA Sofia berada dalam posisi nyaman setelah menang 3-0 atas Maccabi Tel Aviv.
Conference League juga menyajikan laga penting yang melibatkan Ajax dan Maarten Paes saat menghadapi Shelbourne pada Jumat pukul 01.45 WIB. Ajax memiliki keunggulan agregat 3-1 setelah menang di Amsterdam pada leg pertama sehingga hanya perlu mempertahankan keunggulan untuk melangkah ke babak playoff.
Maarten Paes bermain penuh ketika Ajax meraih kemenangan 3-1 tersebut, meski pada akhir pekan lalu posisinya digantikan Marc-Andre ter Stegen saat menghadapi PEC Zwolle di Liga Belanda. Pertandingan melawan Shelbourne menjadi kesempatan Ajax untuk memastikan langkah berikutnya dalam perjalanan menuju fase liga Conference League 2026/2027.
Baca Juga:Unai Emery Merajai Liga Europa! Setelah Sevilla FC dan Villarreal FC, Kini Bawa Aston Villa Juara
Sejumlah laga Conference League lain juga digelar sejak Kamis (13/8) malam hingga Jumat dini hari WIB. Tobol Kostanay menghadapi Partizan Belgrade dengan agregat 0-3, Flora Tallinn melawan Inter Club d'Escaldes dengan agregat 0-2, sedangkan Qarabag harus mengejar ketertinggalan 0-1 dari Dynamo Kyiv.
Ada pula pertandingan Dunajska Streda kontra Twente yang memasuki leg kedua dengan agregat 0-6. Tromso bahkan membawa keunggulan sangat besar 5-0 saat menghadapi CFR Cluj, sementara Hajduk Split unggul 5-2 atas Zalgiris Vilnius.
Kemenangan pada leg kedua kualifikasi ketiga belum otomatis membuat sebuah klub lolos ke fase liga Europa League maupun Conference League 2026/2027. Tim yang berhasil melewati babak ini masih harus menjalani playoff yang dijadwalkan berlangsung dalam dua leg pada 21 dan 28 Agustus 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan