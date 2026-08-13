Jadwal Bola Malam Ini 13-14 Agustus 2026: Benfica, Rangers, Ajax Berburu Tiket Playoff

JawaPos.com — Jadwal bola malam ini 13-14 Agustus 2026 menghadirkan rangkaian leg kedua kualifikasi ketiga Liga Europa dan Liga Conference di Eropa. Benfica, Rangers, hingga Ajax menjadi sejumlah tim yang berjuang di laga masing-masing untuk mengamankan tiket ke babak playoff, dengan pertandingan dapat dipantau melalui live score resmi UEFA.

Benfica Punya Modal Besar, Rangers Wajib Menang Benfica menghadapi Hearts pada leg kedua kualifikasi ketiga Liga Europa 2026/2027, Jumat (14/8) pukul 01.45 WIB. Klub Portugal itu datang dengan modal kemenangan telak 6-1 pada leg pertama sehingga secara agregat memiliki keunggulan lima gol atas wakil Skotlandia tersebut.

Kondisi berbeda dialami Rangers yang harus menjamu Jagiellonia Bialystok pada Jumat pukul 01.30 WIB. Rangers tertinggal agregat 1-2 setelah kalah di markas Jagiellonia Bialystok pada leg pertama sehingga mereka membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk membalikkan keadaan.

Selain Benfica dan Rangers, sejumlah pertandingan Europa League lainnya juga berlangsung mulai Jumat dini hari WIB. Besiktas menghadapi Hradec Kralove dengan agregat 1-0, sedangkan Universitatea Craiova dan KuPS masih sama kuat 1-1 serta Gornik Zabrze tertinggal 0-1 dari Ferencvaros.

Pafos FC juga akan menghadapi FC Salzburg dengan posisi tertinggal 0-1, sementara Omonia Nicosia dan Lincoln Red Imps memasuki leg kedua dengan agregat 1-1. Anderlecht menghadapi PAOK FC dengan keunggulan 1-0, sedangkan CSKA Sofia berada dalam posisi nyaman setelah menang 3-0 atas Maccabi Tel Aviv.

Ajax dan Maarten Paes Jaga Keunggulan Conference League juga menyajikan laga penting yang melibatkan Ajax dan Maarten Paes saat menghadapi Shelbourne pada Jumat pukul 01.45 WIB. Ajax memiliki keunggulan agregat 3-1 setelah menang di Amsterdam pada leg pertama sehingga hanya perlu mempertahankan keunggulan untuk melangkah ke babak playoff.

Maarten Paes bermain penuh ketika Ajax meraih kemenangan 3-1 tersebut, meski pada akhir pekan lalu posisinya digantikan Marc-Andre ter Stegen saat menghadapi PEC Zwolle di Liga Belanda. Pertandingan melawan Shelbourne menjadi kesempatan Ajax untuk memastikan langkah berikutnya dalam perjalanan menuju fase liga Conference League 2026/2027.

Sejumlah laga Conference League lain juga digelar sejak Kamis (13/8) malam hingga Jumat dini hari WIB. Tobol Kostanay menghadapi Partizan Belgrade dengan agregat 0-3, Flora Tallinn melawan Inter Club d'Escaldes dengan agregat 0-2, sedangkan Qarabag harus mengejar ketertinggalan 0-1 dari Dynamo Kyiv.

Ada pula pertandingan Dunajska Streda kontra Twente yang memasuki leg kedua dengan agregat 0-6. Tromso bahkan membawa keunggulan sangat besar 5-0 saat menghadapi CFR Cluj, sementara Hajduk Split unggul 5-2 atas Zalgiris Vilnius.