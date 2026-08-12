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Risma Azzah Fatin
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.03 WIB

Dusan Vlahovic Terbuka Gabung Besiktas Usai Klub Top Eropa Gagal Berikan Tawaran Konkret

Dusan Vlahovic (Instagram @vlahovicdusan) - Image

Dusan Vlahovic (Instagram @vlahovicdusan)

JawaPos.com – Mantan penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, dilaporkan terbuka untuk melanjutkan karier bersama Besiktas di Liga Super Turki dengan status bebas transfer.

Dilansir dari laman The Cult of Calcio pada Rabu (12/8), Penyerang asal Serbia berusia 26 tahun itu meninggalkan Juventus setelah menolak memperpanjang kontraknya, meskipun klub Turin tersebut telah berupaya mempertahankannya.

Vlahovic sebelumnya menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa, termasuk Inter Milan, AC Milan, Napoli, Chelsea, dan Manchester United.

Besiktas menjadi klub yang sejauh ini menunjukkan minat paling konkret terhadap Vlahovic setelah sejumlah klub dari lima liga top Eropa belum memberikan tawaran yang diharapkannya.

Pelatih baru Besiktas, Vincenzo Italiano, bahkan dilaporkan telah menghubungi langsung sang penyerang untuk membujuknya pindah ke Istanbul.

Klub Turki tersebut siap menawarkan bonus penandatanganan besar serta gaji sekitar EUR 10 juta bersih per musim, atau sekitar Rp190 miliar per tahun.

Vlahovic sebelumnya masih berharap mendapatkan kesempatan bergabung dengan klub papan atas Eropa, tetapi minimnya tawaran konkret membuat peluang bermain di Liga Super Turki semakin terbuka.

Besiktas kini menjadi pilihan yang semakin realistis bagi penyerang tersebut, terutama karena klub Istanbul itu bersedia memberikan paket finansial yang sangat menggiurkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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