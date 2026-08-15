Dusan Vlahovic Resmi ke Besiktas, Bidik Gelar dalam Kontrak 3 Tahun

JawaPos.com - Dusan Vlahovic resmi menjadi pemain baru Besiktas dengan kontrak hingga 2029. Belum lama diperkenalkan, penyerang 26 tahun itu langsung menyampaikan ambisi besarnya: membawa klub berjuluk Kara Kartallar tersebut meraih gelar.

Vlahovic mendapat sambutan hangat dari para suporter saat tiba di Besiktas. Mantan penyerang Juventus itu mengaku tersentuh dengan antusiasme fans dan berjanji memberikan seluruh kemampuannya untuk klub barunya.

“Saya sangat senang dan bangga berada di sini. Terima kasih telah datang dan atas sambutan hangat di bandara,” kata Dusan Vlahovic yang dikutip dari Fanatik, Sabtu (15/8).

Vlahovic kemudian menyampaikan target yang ingin dicapainya bersama Besiktas. Ia ingin membawa trofi untuk klub sekaligus memberikan sesuatu yang bisa dirayakan bersama para suporter.

“Izinkan saya mengatakan ini sekarang, saya akan memberikan segalanya untuk Anda. Yang saya inginkan hanyalah memenangkan kejuaraan di depan para penggemar hebat ini. Apakah Anda siap? Mari kita mulai,” ujar Vlahovic.

Besiktas mengikat Vlahovic dengan kontrak selama tiga tahun, yang berlaku hingga akhir musim 2028/2029. Kedatangan striker asal Serbia itu menjadi bagian dari langkah baru dalam kariernya setelah beberapa musim terakhir berseragam Juventus.

Penghormatan untuk Besiktas Melalui media sosial, Vlahovic juga mengungkapkan rasa terhormatnya bisa menjadi bagian dari Besiktas. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Serdal Adali, manajemen, rekan-rekan setim, pelatih Vincenzo Italiano, serta seluruh staf.

“Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi bagian dari klub ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presiden Serdal Adali, manajemen, rekan-rekan setim, Pelatih Vincenzo Italiano, dan seluruh staf atas sambutan hangat dan kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya,” tulis eks pemain Juventus tersebut.

Vlahovic juga sudah tidak sabar memulai petualangan barunya. Ia menyadari musim bersama Besiktas akan menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk membuktikan diri.