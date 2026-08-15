Dusan Vlahovic Resmi ke Besiktas, Bidik Gelar dalam Kontrak 3 Tahun

Dusan Vlahovic resmi bergabung dengan Besiktas hingga 2029. Eks Juventus itu langsung membidik gelar dan berjanji memberikan segalanya. (Dok. Besiktas)
JawaPos.com - Dusan Vlahovic resmi menjadi pemain baru Besiktas dengan kontrak hingga 2029. Belum lama diperkenalkan, penyerang 26 tahun itu langsung menyampaikan ambisi besarnya: membawa klub berjuluk Kara Kartallar tersebut meraih gelar.
Vlahovic mendapat sambutan hangat dari para suporter saat tiba di Besiktas. Mantan penyerang Juventus itu mengaku tersentuh dengan antusiasme fans dan berjanji memberikan seluruh kemampuannya untuk klub barunya.
“Saya sangat senang dan bangga berada di sini. Terima kasih telah datang dan atas sambutan hangat di bandara,” kata Dusan Vlahovic yang dikutip dari Fanatik, Sabtu (15/8).
Vlahovic kemudian menyampaikan target yang ingin dicapainya bersama Besiktas. Ia ingin membawa trofi untuk klub sekaligus memberikan sesuatu yang bisa dirayakan bersama para suporter.
“Izinkan saya mengatakan ini sekarang, saya akan memberikan segalanya untuk Anda. Yang saya inginkan hanyalah memenangkan kejuaraan di depan para penggemar hebat ini. Apakah Anda siap? Mari kita mulai,” ujar Vlahovic.
Besiktas mengikat Vlahovic dengan kontrak selama tiga tahun, yang berlaku hingga akhir musim 2028/2029. Kedatangan striker asal Serbia itu menjadi bagian dari langkah baru dalam kariernya setelah beberapa musim terakhir berseragam Juventus.
Melalui media sosial, Vlahovic juga mengungkapkan rasa terhormatnya bisa menjadi bagian dari Besiktas. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Serdal Adali, manajemen, rekan-rekan setim, pelatih Vincenzo Italiano, serta seluruh staf.
“Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi bagian dari klub ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presiden Serdal Adali, manajemen, rekan-rekan setim, Pelatih Vincenzo Italiano, dan seluruh staf atas sambutan hangat dan kepercayaan yang telah mereka berikan kepada saya,” tulis eks pemain Juventus tersebut.
Vlahovic juga sudah tidak sabar memulai petualangan barunya. Ia menyadari musim bersama Besiktas akan menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk membuktikan diri.
“Kita memiliki musim yang penuh tantangan dan peluang besar di depan kita. Saya tidak sabar untuk memulai perjalanan ini bersama dan memberikan yang terbaik di lapangan bersama seluruh tim,” tutup Dusan Vlahovic.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati