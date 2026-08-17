Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Bramasta JP
Senin, 17 Agustus 2026 | 21.58 WIB

Juventus Siap Bajak Youssouf Fofana dan Fikayo Tomori dari AC Milan

Youssouf Fofana (kanan) dan Fikayo Tomori dikabarkan bakal dibajak Juventus. (Angel Martinez/Getty Images) - Image

Youssouf Fofana (kanan) dan Fikayo Tomori dikabarkan bakal dibajak Juventus. (Angel Martinez/Getty Images)

JawaPos.com – Juventus dikabarkan akan mencoba membajak dua pilar AC Milan setelah menyelesaikan masalah seputar posisi penjaga gawang utama. Nama Youssouf Fofana dan Fikayo Tomori muncul dalam radar transfer mereka musim panas ini.

"Si Nyonya Tua telah melakukan kontak informal terkait Fofana, yang kini tidak lagi dianggap sebagai sosok kunci dalam rencana janga panjang Ruben Amorim di San Siro,” tulis laporan terbaru Sportal.

Gelandang asal Prancis tersebut kabarnya dibanderol sangat terjangkau dengan perkiraan harga sedikit di bawah pasar EUR 20 juta, mengingat ia tak mendapat kepercayaan pelatih baru Milan yang lebih mengandalkan Ardon Jashari.

Dengan kabar tersebut, Juventus langsung memantau situasi dengan memasukkan dalam daftar incaran. Tetapi Bianconeri mungkin akan menghadapi persaingan dari klub-klub Inggris maupun Spanyol.

Namun menurut Football Italia tawaran dari tim pimpinan Luciano Spalletti ini untuk sementara menjadi yang terdepan karena membuka satu lagi kemungkinan destinasi bagi pemain asal Prancis tersebut bertahan di Serie A.

Fofana bukan satu-satunya pemain Rossoneri yang menarik perhatian tim asal Turin ini, karena Juventus yang berusaha membenahi jajaran lini pertahanan juga menunjukkan minat mereka pada Tomori.

Bek asal Inggris ini memiliki kontrak dengan Milan hingga 2027 dan kabarnya bisa didapatkan dengan harga sekitar EUR 15 juta saja. Situasinya menjadi semakin terbuka untuk hengkang menyusul kedatangan Mario Gila.

Selain itu ia juga dipandang sebagai indikasi lain bahwa Tomori tidak lagi menjadi bagian penting dari rencana Amorim, karena beberapa pertandingan persahabatan mereka tidak mendapatkan menit bermain.

Sayangnya, Milan kabarnya lebih memilih untuk menjual mantan bek Chelsea tersebut ke luar Italia daripada memperkuat rival langsung di Serie A. Namun, karena belum ada tawaran yang menggiurkan, Juventus bisa masuk menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penampilan Cunha Jadi Sorotan Usai Manchester United Dihajar AC Milan - Image
Sepak Bola Dunia

Penampilan Cunha Jadi Sorotan Usai Manchester United Dihajar AC Milan

Senin, 17 Agustus 2026 | 04.49 WIB

AC Milan Tunjukkan Kelemahan Manchester United Jelang Musim Baru - Image
Sepak Bola Dunia

AC Milan Tunjukkan Kelemahan Manchester United Jelang Musim Baru

Senin, 17 Agustus 2026 | 01.45 WIB

AC Milan Kalahkan Manchester United, Ruben Amorim: Mereka Lebih Membosankan - Image
Sepak Bola Dunia

AC Milan Kalahkan Manchester United, Ruben Amorim: Mereka Lebih Membosankan

Senin, 17 Agustus 2026 | 00.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore