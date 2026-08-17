Juventus Siap Bajak Youssouf Fofana dan Fikayo Tomori dari AC Milan

JawaPos.com – Juventus dikabarkan akan mencoba membajak dua pilar AC Milan setelah menyelesaikan masalah seputar posisi penjaga gawang utama. Nama Youssouf Fofana dan Fikayo Tomori muncul dalam radar transfer mereka musim panas ini.

"Si Nyonya Tua telah melakukan kontak informal terkait Fofana, yang kini tidak lagi dianggap sebagai sosok kunci dalam rencana janga panjang Ruben Amorim di San Siro,” tulis laporan terbaru Sportal.

Gelandang asal Prancis tersebut kabarnya dibanderol sangat terjangkau dengan perkiraan harga sedikit di bawah pasar EUR 20 juta, mengingat ia tak mendapat kepercayaan pelatih baru Milan yang lebih mengandalkan Ardon Jashari.

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Dengan kabar tersebut, Juventus langsung memantau situasi dengan memasukkan dalam daftar incaran. Tetapi Bianconeri mungkin akan menghadapi persaingan dari klub-klub Inggris maupun Spanyol.

Namun menurut Football Italia tawaran dari tim pimpinan Luciano Spalletti ini untuk sementara menjadi yang terdepan karena membuka satu lagi kemungkinan destinasi bagi pemain asal Prancis tersebut bertahan di Serie A.

Fofana bukan satu-satunya pemain Rossoneri yang menarik perhatian tim asal Turin ini, karena Juventus yang berusaha membenahi jajaran lini pertahanan juga menunjukkan minat mereka pada Tomori.

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Bek asal Inggris ini memiliki kontrak dengan Milan hingga 2027 dan kabarnya bisa didapatkan dengan harga sekitar EUR 15 juta saja. Situasinya menjadi semakin terbuka untuk hengkang menyusul kedatangan Mario Gila.

Selain itu ia juga dipandang sebagai indikasi lain bahwa Tomori tidak lagi menjadi bagian penting dari rencana Amorim, karena beberapa pertandingan persahabatan mereka tidak mendapatkan menit bermain.