Carlos Baleba Jadi Incaran Utama Manchester United, Setan Merah Sodorkan Tawaran Rp1,4 Triliun

JawaPos.com - Manchester United dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 65 juta poundsterling atau sekitar Rp1,4 triliun kepada Brighton & Hove Albion untuk memboyong gelandang asal Kamerun Carlos Baleba.

Tawaran itu disebut sudah termasuk bonus sebesar 5 juta poundsterling. Namun, nilai yang diajukan Manchester United masih berada di bawah harga yang pernah dipatok Brighton untuk Baleba.

Klub berjuluk The Seagulls tersebut sebelumnya memasang harga hingga 100 juta poundsterling untuk pemain berusia 22 tahun itu. Meski begitu, pembicaraan antara kedua klub kini kembali berjalan setelah sempat terhenti dalam beberapa bulan terakhir.

Manchester United memang sudah lama mengincar Baleba. Ketertarikan Setan Merah terhadap sang gelandang pertama kali mencuat sejak musim panas tahun lalu.

Kini, peluang transfer tersebut kembali terbuka. Baleba juga dikabarkan tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Manchester United bahkan disebut siap memberikan kontrak berdurasi lima tahun jika kesepakatan dengan Brighton tercapai.

Tes medis pun diperkirakan menjadi salah satu tahapan yang segera dilakukan apabila negosiasi berjalan lancar.

Sebelumnya, kondisi Baleba sempat menjadi perhatian setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki ketika menghadapi Strasbourg pada awal Agustus.

Hasil pemeriksaan terbaru menjadi kabar positif bagi Manchester United. Cedera tersebut ternyata tidak separah perkiraan awal sehingga proses negosiasi transfer kembali dilanjutkan.

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