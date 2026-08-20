Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 20 Agustus 2026 | 13.33 WIB

Carlos Baleba Jadi Incaran Utama Manchester United, Setan Merah Sodorkan Tawaran Rp1,4 Triliun

Gelandang Brighton asal Kamerun, Carlos Baleba. (Brightonandhovealbion.com) - Image

Gelandang Brighton asal Kamerun, Carlos Baleba. (Brightonandhovealbion.com)

JawaPos.com - Manchester United dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 65 juta poundsterling atau sekitar Rp1,4 triliun kepada Brighton & Hove Albion untuk memboyong gelandang asal Kamerun Carlos Baleba.

Tawaran itu disebut sudah termasuk bonus sebesar 5 juta poundsterling. Namun, nilai yang diajukan Manchester United masih berada di bawah harga yang pernah dipatok Brighton untuk Baleba.

Klub berjuluk The Seagulls tersebut sebelumnya memasang harga hingga 100 juta poundsterling untuk pemain berusia 22 tahun itu. Meski begitu, pembicaraan antara kedua klub kini kembali berjalan setelah sempat terhenti dalam beberapa bulan terakhir.

Manchester United memang sudah lama mengincar Baleba. Ketertarikan Setan Merah terhadap sang gelandang pertama kali mencuat sejak musim panas tahun lalu.

Kini, peluang transfer tersebut kembali terbuka. Baleba juga dikabarkan tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Manchester United bahkan disebut siap memberikan kontrak berdurasi lima tahun jika kesepakatan dengan Brighton tercapai.

Tes medis pun diperkirakan menjadi salah satu tahapan yang segera dilakukan apabila negosiasi berjalan lancar.

Sebelumnya, kondisi Baleba sempat menjadi perhatian setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki ketika menghadapi Strasbourg pada awal Agustus.

Hasil pemeriksaan terbaru menjadi kabar positif bagi Manchester United. Cedera tersebut ternyata tidak separah perkiraan awal sehingga proses negosiasi transfer kembali dilanjutkan.
Manchester United Butuh Tambahan di Lini Tengah

Ketertarikan Manchester United terhadap Baleba tidak lepas dari kebutuhan mereka untuk memperkuat lini tengah. Tim asuhan Michael Carrick kehilangan Manuel Ugarte yang harus menjalani pemulihan panjang setelah mengalami cedera lutut.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Serius Datangkan Carlos Baleba dari Brighton, Manchester United Siapkan Tawaran Rp 1,5 Triliun - Image
Sepak Bola Dunia

Serius Datangkan Carlos Baleba dari Brighton, Manchester United Siapkan Tawaran Rp 1,5 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14.06 WIB

Brighton Pinjam Promise David dari Union Saint-Gilloise, Peluang Transfer Permanen Terbuka Lebar - Image
Sepak Bola Dunia

Brighton Pinjam Promise David dari Union Saint-Gilloise, Peluang Transfer Permanen Terbuka Lebar

Rabu, 19 Agustus 2026 | 15.34 WIB

Arsenal Disarankan Rekrut Kaoru Mitoma, Usai Gagal Dapat Vinicius Junior dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Disarankan Rekrut Kaoru Mitoma, Usai Gagal Dapat Vinicius Junior dari Real Madrid

Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore