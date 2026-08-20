Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 20 Agustus 2026 | 13.52 WIB

Kecil Kemungkinan Boyong Harry Kane dari Bayern Munchen, Al-Hilal Bidik Ollie Watkins

Harry Kane belum ingin pensiun usai gagal ke final Piala Dunia 2026. (@harrykane/Instagram). - Image

Harry Kane belum ingin pensiun usai gagal ke final Piala Dunia 2026. (@harrykane/Instagram).

JawaPos.com - Penyerang Bayern Munchen Harry Kane dilaporkan sempat melakukan pembicaraan dengan klub Arab Saudi, Al-Hilal meskipun peluang kepindahan tersebut terbilang sangat kecil.

Pemain berusia 33 tahun tersebut masih betah di Bayern Munchen. Die Roten juga tengah berupaya memberikan kontrak baru kepada kapten Timnas Inggris itu.

Kane saat ini menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern. Ia disebut mendapatkan sekitar 21,5 juta poundsterling per tahun dan kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini.

Karena peluang mendapatkan Kane cukup sulit, Al-Hilal kemudian mengalihkan perhatian kepada Ollie Watkins. Klub asal Arab Saudi itu telah mengajukan tawaran sekitar 38,5 juta poundsterling kepada Aston Villa.

Watkins menjadi target serius setelah mencetak 21 gol pada musim lalu. Villa sendiri tidak berniat melepas striker andalannya tersebut sehingga tawaran Al-Hilal masih harus mendapat pertimbangan serius.

Di bursa transfer lain, Manchester United juga menjadi sorotan. Setan Merah dilaporkan semakin dekat untuk mendapatkan gelandang Brighton, Carlos Baleba.

United telah menyepakati persoalan personal dengan pemain asal Kamerun tersebut. Mereka juga mengajukan tawaran senilai 65 juta poundsterling, termasuk bonus 5 juta poundsterling.

Meski demikian, belum ada kesepakatan final antara Manchester United dan Brighton. United tetap berharap transfer Baleba bisa segera rampung untuk menambah kekuatan lini tengah.

Di sektor pertahanan, Arsenal semakin serius mengejar Ezri Konsa dari Aston Villa. The Gunners disebut telah menyepakati nilai transfer sekitar 50 juta poundsterling.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arsenal Capai Kesepakatan dengan Aston Villa untuk Ezri Konsa, Begini Nilai Transfernya - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Capai Kesepakatan dengan Aston Villa untuk Ezri Konsa, Begini Nilai Transfernya

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13.27 WIB

Arsenal Menang, PSG Tumbang: Serangan Balik Jadi Pembeda Community Shield dan Trophee des Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Menang, PSG Tumbang: Serangan Balik Jadi Pembeda Community Shield dan Trophee des Champions

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.12 WIB

Calafiori Cetak Gol 23 Detik, Arsenal Tumbangkan Man City di Community Shield - Image
Sepak Bola Dunia

Calafiori Cetak Gol 23 Detik, Arsenal Tumbangkan Man City di Community Shield

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore