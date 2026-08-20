Kecil Kemungkinan Boyong Harry Kane dari Bayern Munchen, Al-Hilal Bidik Ollie Watkins

JawaPos.com - Penyerang Bayern Munchen Harry Kane dilaporkan sempat melakukan pembicaraan dengan klub Arab Saudi, Al-Hilal meskipun peluang kepindahan tersebut terbilang sangat kecil.

Pemain berusia 33 tahun tersebut masih betah di Bayern Munchen. Die Roten juga tengah berupaya memberikan kontrak baru kepada kapten Timnas Inggris itu.

Kane saat ini menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern. Ia disebut mendapatkan sekitar 21,5 juta poundsterling per tahun dan kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini.

Karena peluang mendapatkan Kane cukup sulit, Al-Hilal kemudian mengalihkan perhatian kepada Ollie Watkins. Klub asal Arab Saudi itu telah mengajukan tawaran sekitar 38,5 juta poundsterling kepada Aston Villa.

Watkins menjadi target serius setelah mencetak 21 gol pada musim lalu. Villa sendiri tidak berniat melepas striker andalannya tersebut sehingga tawaran Al-Hilal masih harus mendapat pertimbangan serius.

Di bursa transfer lain, Manchester United juga menjadi sorotan. Setan Merah dilaporkan semakin dekat untuk mendapatkan gelandang Brighton, Carlos Baleba.

United telah menyepakati persoalan personal dengan pemain asal Kamerun tersebut. Mereka juga mengajukan tawaran senilai 65 juta poundsterling, termasuk bonus 5 juta poundsterling.

Meski demikian, belum ada kesepakatan final antara Manchester United dan Brighton. United tetap berharap transfer Baleba bisa segera rampung untuk menambah kekuatan lini tengah.